Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Звонарёва — о победе в Канкуне: это одно из главных достижений в моей карьере

Звонарёва — о победе в Канкуне: это одно из главных достижений в моей карьере
Комментарии

Российская теннисистка Вера Звонарёва прокомментировала победу на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика) в паре с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд. Этот титул стал восьмым совместным трофеем для теннисного дуэта.

«Наверное, этот год был первым в карьере, когда я сосредоточилась на парном разряде. Пройти весь путь: сначала квалифицироваться, а потом выиграть турнир – нечто особенное. В прошлом я брала «Шлемы» и крупные титулы, но этот особенный.

Думаю, сейчас я этого не осознаю, но, когда у меня появится возможность проанализировать всю карьеру и выделить для себя какие-то результаты, это будет один из них. Это одно из главных достижений в моей карьере», — цитирует Звонарёву пресс-служба WTA.

Материалы по теме
Вера Звонарёва повторила личный рекорд в парном рейтинге WTA
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android