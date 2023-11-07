Звонарёва — о победе в Канкуне: это одно из главных достижений в моей карьере

Российская теннисистка Вера Звонарёва прокомментировала победу на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика) в паре с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд. Этот титул стал восьмым совместным трофеем для теннисного дуэта.

«Наверное, этот год был первым в карьере, когда я сосредоточилась на парном разряде. Пройти весь путь: сначала квалифицироваться, а потом выиграть турнир – нечто особенное. В прошлом я брала «Шлемы» и крупные титулы, но этот особенный.

Думаю, сейчас я этого не осознаю, но, когда у меня появится возможность проанализировать всю карьеру и выделить для себя какие-то результаты, это будет один из них. Это одно из главных достижений в моей карьере», — цитирует Звонарёву пресс-служба WTA.