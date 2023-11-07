Ольховский: Звонарёва продемонстрировала мировой уровень игры

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде Андрей Ольховский прокомментировал победу российской теннисистки Веры Звонарёвой на Итоговом турнире WTA.

«Вера просто наслаждается игрой сейчас. Уровень и класс присутствуют. Когда здоровье позволяет, ты играешь на высоком уровне. Звонарёва продемонстрировала мировой уровень игры. Она всегда была в лидирующей группе, и сейчас она выступает очень хорошо. Результат просто великолепен для нашего тенниса. Вера вложила огромные усилия, чтобы вернуться на турниры и снова занять высокую позицию. Завершение сезона было феноменальным, начиная с летних турниров — финал US Open, победы в последних турнирах и победа на таком престижном турнире, как Итоговый турнир. У меня только слова восхищения и уважения», — сказал Ольховский в интервью «Матч ТВ».

Напомним, Вера Звонарёва вместе с немкой Лаурой Зигемунд стала чемпионкой Итогового турнира WTA – 2023, который проходил в Канкуне (Мексика).