Команды Италии и Канады сыграют в финале Кубка Билли Джин Кинг
11 ноября в Севилье (Испания) состоялись полуфинальные матчи женского командного турнира по теннису — Кубка Билли Джин Кинг. В результате определилась пара финалистов, которую составят команды Италии и Канады.
Кубок Билли Джин Кинг. 11 ноября
1/2 финала
Чехия — Канада 1:2
Барбора Крейчикова — Марина Стакушич — 6:2, 6:1.
Маркета Вондроушова — Лейла Фернандес — 2:6, 6:2, 3:6.
Барбора Крейчикова/Катержина Синякова — Габриэла Дабровски/Лейла Фернандес — 5:7, 6:7 (3:7).
Италия — Словения 2:0
Мартина Тревизан — Кая Юван — 7:6 (8:6), 6:3.
Жасмине Паолини — Тамара Зиданшек — 6:2, 4:6, 6:3.
Обладатель трофея определится во встрече национальных команд Канады и Италии, которая состоится 12 ноября. Ориентировочное начало первого финального матча — в 17:00 мск.
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