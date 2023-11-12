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Команды Италии и Канады сыграют в финале Кубка Билли Джин Кинг

11 ноября в Севилье (Испания) состоялись полуфинальные матчи женского командного турнира по теннису — Кубка Билли Джин Кинг. В результате определилась пара финалистов, которую составят команды Италии и Канады.

Кубок Билли Джин Кинг. 11 ноября

1/2 финала

Чехия — Канада 1:2

Барбора Крейчикова — Марина Стакушич — 6:2, 6:1.

Маркета Вондроушова — Лейла Фернандес — 2:6, 6:2, 3:6.

Барбора Крейчикова/Катержина Синякова — Габриэла Дабровски/Лейла Фернандес — 5:7, 6:7 (3:7).

Италия — Словения 2:0

Мартина Тревизан — Кая Юван — 7:6 (8:6), 6:3.

Жасмине Паолини — Тамара Зиданшек — 6:2, 4:6, 6:3.

Обладатель трофея определится во встрече национальных команд Канады и Италии, которая состоится 12 ноября. Ориентировочное начало первого финального матча — в 17:00 мск.