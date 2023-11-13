Чесноков: сейчас Рублёв более солидный, поэтому Медведеву будет сложно победить

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от встречи россиян Даниила Медведева и Андрея Рублёва в матче Итогового чемпионата ATP.

«Оба игрока находятся в хорошей форме. Рублёв в прошлом году на этом турнире обыграл Медведева. В последнее время Рублёв показывает очень хороший теннис — от него Джокович еле ноги унёс. В первом матче всегда будут какие-то неожиданности. Не могу сказать пока что, кто фаворит. Шансы сейчас 50 на 50.

В прошлом году Медведев плохо сыграл этот турнир, а Рублёв доходил до полуфинала. Нынешний сезон — самый лучший в карьере Андрея. Сейчас Рублёв более солидный и уверенный, поэтому Медведеву будет сложнее обыграть Андрея», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.