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Чесноков: сейчас Рублёв более солидный, поэтому Медведеву будет сложно победить

Чесноков: сейчас Рублёв более солидный, поэтому Медведеву будет сложно победить
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от встречи россиян Даниила Медведева и Андрея Рублёва в матче Итогового чемпионата ATP.

«Оба игрока находятся в хорошей форме. Рублёв в прошлом году на этом турнире обыграл Медведева. В последнее время Рублёв показывает очень хороший теннис — от него Джокович еле ноги унёс. В первом матче всегда будут какие-то неожиданности. Не могу сказать пока что, кто фаворит. Шансы сейчас 50 на 50.

В прошлом году Медведев плохо сыграл этот турнир, а Рублёв доходил до полуфинала. Нынешний сезон — самый лучший в карьере Андрея. Сейчас Рублёв более солидный и уверенный, поэтому Медведеву будет сложнее обыграть Андрея», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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