Даниил Медведев — Андрей Рублёв. Первая ракетка России не даёт вторых шансов

В прошлом году у пятого номера рейтинга АТР была возможность выиграть турнир, но он ей не воспользовался.

13 ноября Даниил Медведев и Андрей Рублёв сыграют в матче Итогового чемпионата АТР. Начало — не ранее 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение Медведеву, коэффициент на его победу составляет 1.55. На победу Рублёва можно поставить в букмекерских конторах за 2.55.

Коэффициенты букмекеров на матч Итогового чемпионата АТР Даниил Медведев — Андрей Рублёв 13 ноября 2023 года

Аналитики считают, что матч Итогового чемпионата АТР Даниил Медведев — Андрей Рублёв получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.84, а тотал меньше 22.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.02. Ставку на третий сет в букмекерских конторах можно сделать с коэффициентом 2.45.

Анализ и прогноз на матч Итогового чемпионата АТР Даниил Медведев — Андрей Рублёв (13.11.2023)

На 13 ноября запланирован матч Итогового чемпионата АТР по теннису, в котором померяются силами Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Во второй раз подряд на данном турнире двое россиян оказались в одной группе. Также в неё по итогам жеребьёвки попали Карлос Алькарас и Александр Зверев.

Под занавес сезона Даниил набрал отличную форму. Он добрался до финала US Open, уверенно обыграв в 1/4 финала как раз Рублёва — 6:4, 6:3, 6:4. В полуфинале Медведев победил Карлоса Алькараса — 7:6, 6:1, 6:3, 6:3. В решающем матче он уступил Новаку Джоковичу — 3:6, 6:7, 3:6.

После мейджора Медведев добрался до финалов на двух турнирах категории АТР-500 — в Пекине и в Вене. По ходу этих турниров он уверенно обыграл Александра Зверева — 6:4, 6:3 и попавшего в другую группу на Итоговом чемпионате АТР Стефаноса Циципаса — 6:4, 6:7.

Победить на турнирах в Вене и в Пекине Медведеву помешал Янник Синнер. Впрочем, в этом сезоне он и так выиграл немало трофеев. Россиянин победил на «Мастерсах» в Риме и Майами, на турнире АТР-500 в Дубае, а также АТР-250 в Дохе и Роттердаме. Также он дошёл до полуфинала Уимблдона, в котором проиграл Алькарасу — 3:6, 3:6, 3:6.

В недавнем интервью Даниил признался, что подходит к Итоговому чемпионату АТР в отличной форме. Он подчеркнул, что подготовка была хорошей на 100%. Медведев в принципе здорово выступает на этом турнире. В 2020 году он стал чемпионом, а в 2021-м — добрался до финала.

Только в минувшем розыгрыше Итогового чемпионата АТР Даниил выступил совсем неудачно. Он уступил во всех трёх матчах группового этапа турнира. Сначала проиграл как раз Рублёву — 7:6, 3:6, 6:7, а затем Стефаносу Циципасу — 3:6, 7:6, 6:7 и Новаку Джоковичу — 3:6, 7:6, 6:7.

Примечательно, что для Андрея победа стала лишь второй в последних восьми очных встречах. Во всех остальных уверенно выиграл Медведев. В предстоящем матче Рублёву вряд ли удастся избежать поражения. Вопрос в том, есть ли у него шансы навязать борьбу соотечественнику?

Андрей провёл неплохой год. Ему удалось добраться до 1/4 финала на трёх из четырёх турниров «Большого шлема». С другой стороны, Рублёв выиграл только два трофея — на турнире АТР-250 в Бостаде и на «Мастерсе» в Монте-Карло. Прошлый сезон в этом плане у него получился продуктивнее — четыре титула.

Касательно тонуса, в котором Андрей подходит к грядущей встрече, то он не сильно ниже, чем у Медведева. После вылета US Open вторая ракетка России дошёл до финала «Мастерса» в Шанхае, в котором уступил Хурберту Хуркачу — 6:3, 3:6, 6:7. Затем он добрался до полуфинала хардового турнира категории АТР-500 в Вене.

В 1/4 финала Рублёв победил Александра Зверева — 6:1, 6:7, 6:3. Дальше его не пустил Синнер — 5:7, 5:7. Немаловажно, что Андрей ко встрече с Даниилом подходит с внутренним спокойствием. В недавнем интервью он отмечал, что Медведев уже выигрывал Итоговый чемпионат АТР, и с иронией попросил кума дать ему победить.

Впрочем, Даниил нашёл чем ответить Рублёву. Он отметил, что уже давал шанс в прошлом году, но Андрей им не воспользовался. Как мы помним, он вышел в полуфинал, в котором уступил Касперу Рууду — 2:6, 4:6. Поставить на то, что Медведев одержит победу с форой (-2.5), можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

У Андрея статистика выступлений на Итоговых чемпионатах АТР хуже, чем у Даниила. Только на одном из четырёх последних ему удалось выйти из группы. Примечательно, что в преддверии матча с кумом Медведев поделился мнением, что кто-то будет плакать, а кто-то смеяться. Сдаётся, на его щеках слёз мы не увидим.

Прогноз и ставка на матч Итогового чемпионата АТР Даниил Медведев — Андрей Рублёв 13 ноября 2023 года

Рублёв — топовый теннисист, но история очных встреч говорит о том, что он является довольно удобным соперником для Медведева. На последнем отрезке сезона Даня набрал хорошую форму и отлично подготовился к Итоговому чемпионату АТР. На данном турнире он выступает на порядок лучше, чем Андрей. Поэтому наилучшим вариантом для ставки видится его уверенная победа.

Ставка: победа Даниила Медведева с форой (-2.5) за коэффициент 1.90.