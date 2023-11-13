Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Даниил Медведев — Андрей Рублёв, прогноз на матч Итогового чемпионата АТР 13 ноября 2023 года, смотреть онлайн бесплатно

Даниил Медведев — Андрей Рублёв. Первая ракетка России не даёт вторых шансов
Михаил Коробов
Даниил Медведев — Андрей Рублёв: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
В прошлом году у пятого номера рейтинга АТР была возможность выиграть турнир, но он ей не воспользовался.

13 ноября Даниил Медведев и Андрей Рублёв сыграют в матче Итогового чемпионата АТР. Начало — не ранее 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение Медведеву, коэффициент на его победу составляет 1.55. На победу Рублёва можно поставить в букмекерских конторах за 2.55.

Коэффициенты букмекеров на матч Итогового чемпионата АТР Даниил Медведев — Андрей Рублёв 13 ноября 2023 года

Аналитики считают, что матч Итогового чемпионата АТР Даниил Медведев — Андрей Рублёв получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.84, а тотал меньше 22.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.02. Ставку на третий сет в букмекерских конторах можно сделать с коэффициентом 2.45.

Анализ и прогноз на матч Итогового чемпионата АТР Даниил Медведев — Андрей Рублёв (13.11.2023)

Итоговый чемпионат ATP. Красная группа
13 ноября 2023, понедельник. 23:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

На 13 ноября запланирован матч Итогового чемпионата АТР по теннису, в котором померяются силами Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Во второй раз подряд на данном турнире двое россиян оказались в одной группе. Также в неё по итогам жеребьёвки попали Карлос Алькарас и Александр Зверев.

Когда Ови побьёт рекорд Гретцки:
Александра Овечкина прорвёт или рекорд Уэйна Гретцки останется недосягаемым?
Александра Овечкина прорвёт или рекорд Уэйна Гретцки останется недосягаемым?

Под занавес сезона Даниил набрал отличную форму. Он добрался до финала US Open, уверенно обыграв в 1/4 финала как раз Рублёва — 6:4, 6:3, 6:4. В полуфинале Медведев победил Карлоса Алькараса — 7:6, 6:1, 6:3, 6:3. В решающем матче он уступил Новаку Джоковичу — 3:6, 6:7, 3:6.

После мейджора Медведев добрался до финалов на двух турнирах категории АТР-500 — в Пекине и в Вене. По ходу этих турниров он уверенно обыграл Александра Зверева — 6:4, 6:3 и попавшего в другую группу на Итоговом чемпионате АТР Стефаноса Циципаса — 6:4, 6:7.

Победить на турнирах в Вене и в Пекине Медведеву помешал Янник Синнер. Впрочем, в этом сезоне он и так выиграл немало трофеев. Россиянин победил на «Мастерсах» в Риме и Майами, на турнире АТР-500 в Дубае, а также АТР-250 в Дохе и Роттердаме. Также он дошёл до полуфинала Уимблдона, в котором проиграл Алькарасу — 3:6, 3:6, 3:6.

В недавнем интервью Даниил признался, что подходит к Итоговому чемпионату АТР в отличной форме. Он подчеркнул, что подготовка была хорошей на 100%. Медведев в принципе здорово выступает на этом турнире. В 2020 году он стал чемпионом, а в 2021-м — добрался до финала.

Времени на квалификацию осталось немного:
Казахстан и Армения попадут на Евро-2024? Нет ничего невозможного!
Казахстан и Армения попадут на Евро-2024? Нет ничего невозможного!

Только в минувшем розыгрыше Итогового чемпионата АТР Даниил выступил совсем неудачно. Он уступил во всех трёх матчах группового этапа турнира. Сначала проиграл как раз Рублёву — 7:6, 3:6, 6:7, а затем Стефаносу Циципасу — 3:6, 7:6, 6:7 и Новаку Джоковичу — 3:6, 7:6, 6:7.

Примечательно, что для Андрея победа стала лишь второй в последних восьми очных встречах. Во всех остальных уверенно выиграл Медведев. В предстоящем матче Рублёву вряд ли удастся избежать поражения. Вопрос в том, есть ли у него шансы навязать борьбу соотечественнику?

Андрей провёл неплохой год. Ему удалось добраться до 1/4 финала на трёх из четырёх турниров «Большого шлема». С другой стороны, Рублёв выиграл только два трофея — на турнире АТР-250 в Бостаде и на «Мастерсе» в Монте-Карло. Прошлый сезон в этом плане у него получился продуктивнее — четыре титула.

Касательно тонуса, в котором Андрей подходит к грядущей встрече, то он не сильно ниже, чем у Медведева. После вылета US Open вторая ракетка России дошёл до финала «Мастерса» в Шанхае, в котором уступил Хурберту Хуркачу — 6:3, 3:6, 6:7. Затем он добрался до полуфинала хардового турнира категории АТР-500 в Вене.

ЦСКА придёт в себя:
ЦСКА — «Нефтехимик». Энтузиазма у Сергея Фёдорова не отнять
ЦСКА — «Нефтехимик». Энтузиазма у Сергея Фёдорова не отнять

В 1/4 финала Рублёв победил Александра Зверева — 6:1, 6:7, 6:3. Дальше его не пустил Синнер — 5:7, 5:7. Немаловажно, что Андрей ко встрече с Даниилом подходит с внутренним спокойствием. В недавнем интервью он отмечал, что Медведев уже выигрывал Итоговый чемпионат АТР, и с иронией попросил кума дать ему победить.

Впрочем, Даниил нашёл чем ответить Рублёву. Он отметил, что уже давал шанс в прошлом году, но Андрей им не воспользовался. Как мы помним, он вышел в полуфинал, в котором уступил Касперу Рууду — 2:6, 4:6. Поставить на то, что Медведев одержит победу с форой (-2.5), можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

У Андрея статистика выступлений на Итоговых чемпионатах АТР хуже, чем у Даниила. Только на одном из четырёх последних ему удалось выйти из группы. Примечательно, что в преддверии матча с кумом Медведев поделился мнением, что кто-то будет плакать, а кто-то смеяться. Сдаётся, на его щеках слёз мы не увидим.

Прогноз и ставка на матч Итогового чемпионата АТР Даниил Медведев — Андрей Рублёв 13 ноября 2023 года

Рублёв — топовый теннисист, но история очных встреч говорит о том, что он является довольно удобным соперником для Медведева. На последнем отрезке сезона Даня набрал хорошую форму и отлично подготовился к Итоговому чемпионату АТР. На данном турнире он выступает на порядок лучше, чем Андрей. Поэтому наилучшим вариантом для ставки видится его уверенная победа.

Ставка: победа Даниила Медведева с форой (-2.5) за коэффициент 1.90.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android