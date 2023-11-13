Ольховский высказался о предстоящем матче Медведева и Рублёва на Итоговом турнире ATP

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде российский теннисист Андрей Ольховский поделился ожиданиями от встречи россиян Даниила Медведева и Андрея Рублёва в матче Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия).

«Фаворита в этой игре нет. Я просто пожелаю ребятам хорошей игры. Оба игрока находятся в хорошей форме и хорошо играют. Хочется увидеть хороший матч. Победит сильнейший», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч Медведева и Рублёва, которые соревнуются в красной группе, состоится сегодня, 13 ноября. Начало встречи — не раньше 23:00 мск. Действующим победителем Итогового турнира ATP является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.