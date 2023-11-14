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Ольховский: с Рублёвым по качеству тенниса Медведев сыграл один из лучших матчей сезона

Ольховский: с Рублёвым по качеству тенниса Медведев сыграл один из лучших матчей сезона
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде, российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победу третьей ракетки мира россиянина Даниила Медведева над соотечественником Андреем Рублёвым (пятая ракетка мира) в матче Итогового турнира ATP.

«На мой взгляд, Даниил провёл очень хороший матч. По качеству тенниса это был один из лучших матчей Даниила в сезоне. Андрей старался, были брейк-пойнты, но Медведев играл разнообразно и интересно.

Было видно, что Андрей очень хотел выиграть. Может быть, это не пошло ему на пользу, потому что он был несколько скован и в нервном напряжении. Чего только стоит одна выходка при счёте 3:5, когда он ответил болельщику. Я скажу, что так выкрикивать несвойственно для Андрюхи. Нервозное состояние и чрезмерное желание выиграть сыграло с Рублёвым злую шутку», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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