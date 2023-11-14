Медведева слепили вспышки, а Рублёв психовал. Как прошло российское дерби в Турине

Российское дерби в Турине состоялось, и победителем из него вышел Даниил Медведев. Свидетелями этого стали 16 тысяч зрителей, которые за пару часов до начала игры образовали огромную очередь около арены.

Этот матч в Турине действительно ждали. В разговорах с итальянцами удалось выяснить, что часть из них поддерживает Рублёва, потому что он похож внешне на Янника Синнера, а другая часть топит за Медведева, потому что итальянцам нравится честность на корте. В общем, все ждали зарубу, тем более когда обоих так расхвалил Карлос Алькарас после своего матча.

Карлос Алькарас испанский теннисист «Оба прекрасны. Даниил не промахивается в ударах, всё попадает, он просто стена. Отмечу, что он стал играть более агрессивно. Например, в полуфинале US Open против меня он играл очень агрессивно, я этого не ожидал. Поэтому он очень опасен. Рублёв — обладатель одного из лучших форхендов в туре, безусловно. Причём он с него не промахивается вне зависимости от того, сколько времени провёл на корте: три часа, пять — он продолжает его попадать».

Но зарубы в этот раз не вышло ― Медведев победил достаточно легко, хотя первый сет прошёл в борьбе. Причём в этом сете, кажется, вообще было всё ― помимо самого тенниса. Например, между первой и второй подачами у Рублёва произошёл вот такой диалог с русскоязычным зрителем.

― Соберись!

― Иди в жопу.

После этого зрители вмешались в теннис иным образом ― дважды Медведеву светили в глаза вспышкой на телефоне, на что он обращал внимание самих зрителей даже без помощи арбитра. Однако это не помешало Даниилу закрыть первый сет со счётом 6:4, хотя в финальном гейме партии у Андрея было несколько брейк-пойнтов, но Медведеву удалось их все отыграть. При этом параллельно он поучаствовал в курьёзном, по собственным словам, эпизоде, а после матча объяснил его, отвечая на вопрос «Чемпионата».

Даниил Медведев российский теннисист «Зачем пошёл к судье в 10-м гейме? Курьёзная история. Я весь гейм играл пятью мячами, а я люблю шестью, потому что так их легче просить у болбоев. Я пошёл к судье за шестым мячом, он мне его дал, а через секунду обнаружил, что у болбоев тоже стало шесть мячей».

Рублёв же после проигранного первого сета сразу отдал свою подачу, а через пару геймов это повторилось, после чего Андрей, по собственным словам, играть бросил. Рублёв оступился и упал во время розыгрыша на брейк-пойнте, из-за чего проиграл очко, а после долго сидел на корте и бил его, ругаясь и крича. После этого перформанса он пнул сетку под гул трибун, затем сел на своё место и дал волю слезам. Лучше всего о настроении Андрея скажет тот факт, что после игры он не раздал ни одного автографа, уходя с корта, хотя всегда это делает, причём временами по 40 минут.

На пресс-конференцию после матча Рублёв пришёл абсолютно опустошённый и поникший. Андрей был настолько отрешённый, что признался: ему всё равно на тот факт, что он впервые сыграет с Алькарасом.

Андрей Рублёв российский теннисист «Будет ли сложнее играть с Карлосом, потому что первый раз с ним буду играть? Сейчас уже неважно. Если бы это был не Итоговый турнир, думал бы об этом, а сейчас это ключевой матч против одного из лучших игроков сезона, обладателя «Шлемов».

Медведев же, наоборот, на пресс-конференции сиял и, как обычно, развернуто отвечал на все вопросы. Например, на вопрос «Чемпионата» он мило рассказал о своей дочке Алисе и её популярности в интернете после нескольких милых роликов с её участием.

Даниил Медведев российский теннисист «Смешно очень. Уже думаем — генетическое или нет. У неё бывает, когда что-то не получается, например, ложку взять, она начинает ей бить, кидать эту вещь. Я всегда думал, что это воспитание. А в итоге мы смотрим и думаем, может, эта злость, когда что-то не получается, генетическая реально и от меня. Моментов смешных много, она очень крутая».

Следующий матч наши ребята сыграют в среду, 15 ноября, днём Рублёв постарается одержать первую победу в игре с Алькарасом, а вечером Медведев может значительно приблизить свои шансы на выход из группы в противостоянии с Александром Зверевым.