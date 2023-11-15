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Арина Соболенко забавно поздравила Паулу Бадосу с днём рождения

Арина Соболенко забавно поздравила Паулу Бадосу с днём рождения
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Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко забавно поздравила бывшую вторую ракетку мира испанку Паулу Бадосу с днём рождения в социальных сетях. Сегодня, 15 ноября, Пауле исполнилось 26 лет.

«С днём рождения, мой любимый человек. Люблю тебя и скучаю. До скорой встречи, детка. Нам нужно делать больше контента вместе, я пыталась найти больше крутых фото с тобой… У нас его мало. Мой любимый эмодзи «персик» в туре», — написала Соболенко в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Напомним, в сезоне-2023 Соболенко впервые выиграла титул на турнире «Большого шлема» (Australian Open) и дебютировала на первой строчке рейтинга WTA. Попутно Арина завоевала титулы на турнирах в Аделаиде и Мадриде. Бадоса же сезон провалила из-за травмы.

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