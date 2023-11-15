«Я просто пошутил». Зверев странно оправдался за выпад в адрес Медведева на Итоговом-2019

Александр самонадеянно заявил, что Даниил неспособен обыграть его в двух сетах. Вскоре он вылетел с турнира.

Российский теннисист Даниил Медведев и представитель Германии Александр Зверев достаточно часто сражались на корте – 17 раз. Даниил ведёт по личным встречам со счётом 10-7.

Очередное противостояние Медведева и Зверева состоится во 2-м туре группового этапа Итогового чемпионата ATP – 2023 в Турине. На этом турнире пути Даниила и Александра ранее пересекались четыре раза. Иногда не обходилось без скандальных моментов. В 2019 году Зверев довольно неуважительно высказался о Данииле в Лондоне.

Медведев дебютировал на Итоговом в 2019-м. Зверев на год младше Даниила, но на тот момент успел сыграть на турнире уже два раза. В 2017-м не вышел из группы, но через год сенсационно взял титул, обыграв Роджера Федерера и Новака Джоковича в плей-офф.

На Итоговом-2019 Медведев и Зверев выступали в группе со Стефаносом Циципасом и Рафаэлем Надалем. Даниил и Александр встречались в 3-м туре, перед которым сложилась довольно интересная ситуация. Медведев проиграл Циципасу (6:7, 4:6) и Надалю (7:6, 3:6, 6:7) но сохранял шансы на выход из группы.

Медведев выходил в полуфинал в случае победы над Зверевым в двух сетах и выигрыша Циципаса в параллельном матче с Надалем. В свою очередь, Александр попадал в полуфинал вслед за Стефаносом при победе над Даниилом или проигрыше ему в трёх сетах, но с условием, что грек при этом обыграет Рафу.

Александр Зверев, Стефанос Циципас, Даниил Медведев и Рафаэль Надаль на Итоговом-2019 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Зверева спрашивали о турнирных раскладах перед матчем с Медведевым. Александр позволил себе насмешливый выпад в адрес Даниила.

«У Медведева ещё есть шанс, ему есть за что бороться. Если он выиграет в двух, то… Но он не выиграет в двух (смеётся)», — сказал Зверев.

Самоуверенное заявление Зверева, за которое его критиковали в медиа и соцсетях. Для защищавшего титул чемпиона всё в конечном итоге обернулось не лучшим образом, хоть и не моментально.

Первыми в 3-м туре сыграли Надаль и Циципас (6:7, 6:4, 7:5). Победа Рафы привела к тому, что встреча со Зверевым для Медведева турнирного значения уже не имела – шансы на полуфинал он потерял. Даниил мог подпортить жизнь Александру, но не получилось. Матч закончился победой немца с русскими корнями со счётом 6:4, 7:6. Циципас, Зверев и Надаль имели результат 2-1 в группе. По разнице сетов худшим оказался Рафа, прекративший борьбу за титул. Циципас остался на первом месте, а Зверев стал вторым.

Медведев проиграл все три матча на дебютном Итоговом. Больше никто в одиночном и парном разрядах не уехал из Лондона без побед. В другой группе Новак Джокович и Маттео Берреттини выбыли из борьбы, но зацепили по одному выигрышу. С учётом поражения в первом круге «Мастерса» в Париже от француза Жереми Шарди безвыигрышная серия Медведева растянулась на четыре матча.

Даниил второй раз в 2019 году проиграл четыре раза подряд – первый случился весной на грунте и траве, и тогда поражений в итоге было пять. На харде россиянин потерпел четыре поражения подряд во второй раз в карьере и впервые с июля-октября 2017-го, когда он не мог выиграть на протяжении восьми матчей. Неудачная серия началась сразу после отрезка, по ходу которого теннисист вышел в финал на шести турнирах подряд и выиграл три титула.

Александр Зверев и Даниил Медведев на Итоговом турнире ATP — 2019 Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Много неприятных цифр, но Медведев старался искать позитив в провальном дебюте на Итоговом.

«Не могу точно сказать, в чём причина. Но могу сказать, что теннис состоит из множества мелочей, и многие из них зависят от нетеннисных вещей – от твоего самочувствия, настроения. У меня была одна тяжёлая неделя вне корта, и она ударила по уровню игры в Париже. А потом я не смог вернуться на прежний. Может ли это быть последствием предыдущих результатов? Вполне возможно, но я не уверен. Я не считаю, что мне нужно было раньше проигрывать, чтобы лучше выступить на Итоговом.

Это был тяжёлый опыт, но я всегда говорил, что для меня важнее всего испытывать что-то новое. Я впервые сыграл на Итоговом. Я пытался вспомнить, получалось ли у меня когда-нибудь что-нибудь с первого раза – например, впервые приехать на турнир «Большого шлема» и выиграть или дойти до полуфинала. Что-нибудь подобное. По-моему, никогда не получалось. Так что мне нужно попробовать, прежде чем у меня начнет получаться. Надеюсь, этот опыт мне поможет, если я ещё попаду на Итоговый в ближайшие годы», — заявил Медведев.

Зверев на своей пресс-конференции был вынужден отбиваться от обвинений в надменности по отношению к Медведеву после самоуверенных слов о том, что соперник неспособен обыграть его в двух сетах.

«Не представляйте всё в таком свете. Я просто пошутил. Теперь многие будут думать, что я высокомерный или что-то в этом духе. Медведев способен обыграть в двух сетах кого угодно. Он это показывал на протяжении нескольких месяцев. Он легко выиграл у меня в Шанхае», — сказал Зверев.

Александр повёл 5-1 по личным встречам с Даниилом. Как он сам упомянул, единственное поражение (4:6, 1:6) было в октябре 2019-го в финале «Мастерса» в Шанхае. Тогда он тоже сделал неоднозначное заявление о том, что «Медведев играет так, как никто никогда не играл». Зверев довольно странно оправдывался. В его заявлениях откровенно просматривалась надменность по отношению к Даниилу. Якобы если россиянин и может его победить, то только показав какой-то невиданный ранее уровень игры, а в решающем матче Итогового Медведеву не стоит даже мечтать о необходимом триумфе в двух сетах.

Александр Зверев неоднозначно высказывался о Данииле Медведеве в Шанхае в 2019-м Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Зверев в полуфинале Итогового-2019 прекратил борьбу за защиту титула, проиграв Доминику Тиму (5:7, 3:6). Стефанос Циципас стал чемпионом Итогового-2019. Сначала грек с русскими корнями разобрался с Роджером Федерером (6:3, 6:4) в полуфинале, а в решающем матче дожал Тима (6:7, 6:2, 7:6) на тай-брейке третьего сета.

Что касается противостояния Зверева и Медведева, то Александр наверняка задел самолюбие Даниила своими словами в Лондоне и Шанхае. После Итогового-2019 россиянин имеет баланс 9-2 во встречах с представителем Германии. В том числе после Лондона Даниил сразу же выдал серию из пяти побед над Александром, одна из которых (6:3, 6:4) была на групповом этапе Итогового-2020. Тогда Медведев в конечном счёте взял титул в Лондоне. Его слова оказались пророческими. На дебютном турнире он извлёк необходимый опыт и в следующем розыгрыше сразу же завоевал кубок.

Зверев сумел взять реванш у Медведева в 2021-м на том же Итоговом, который стал знаковым турниром в противостоянии теннисистов. В группе Александр уступил Даниилу (3:6, 7:6, 6:7), но затем одолел в финале (6:4, 6:4), завоевав второй титул в карьере.

Даниил Медведев – не самая простая личность. У него часто бывают конфликты с болельщиками, хотя со своими соперниками он ладит нормально. Исключениями являются лишь Стефанос Циципас и Александр Зверев, которые выступают за Грецию и Германию, но имеют русские корни. Порой доходит до откровенных разборок на корте, как было в матче Медведев – Зверев на «Мастерсе» в Монте-Карло в этом году.

Хочется верить, что в очередном поединке Даниила и Александра на Итоговом-2023 в Турине обойдётся без конфликтов. Медведев и Зверев выиграли первые матчи в группе с Андреем Рублёвым и Карлосом Алькарасом соответственно. Даниил и Александр пребывают в неплохой форме, так что зрители вправе рассчитывать на качественную и напряжённую игру на корте.

Медведев традиционно является фаворитом, но излишне расслабляться ему не стоит. В Зверева мало кто верил в стартовой игре с Алькарасом, однако представитель Германии выиграл. Даниилу важно не допустить той самой излишней уверенности в себе, которая когда-то сыграла злую шутку с Александром в противостоянии с ним.