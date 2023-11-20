Виктория Азаренко назвала недооценённое качество Новака Джоковича

22-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко высоко оценила выступление серба Новака Джоковича в финале Итогового чемпионата ATP.

«Способность Новака после поражений поднимать свой игровой уровень и сохранять решимость побеждать в любой ситуации — это, на мой взгляд, самое недооценённое, что я видела в теннисе! Поздравляю с очередным рекордом, Новак», — написала Азаренко на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Джокович в финале Итогового турнира ATP обыграл итальянского теннисиста Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3. Таким образом, Джокович в седьмой раз стал победителем этих соревнований и обошёл по этому показателю легендарного швейцарца Роджера Федерера (6).