«Поначалу это выбило меня из колеи». 21-летний Музетти подтвердил, что станет отцом

27-я ракетка мира, 21-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти подтвердил, что впервые станет отцом весной следующего года.

«Всё верно, в конце марта я стану отцом мальчика. Я очень рад. Конечно, поначалу эта новость выбила меня из колеи, но не потому, что я был недоволен, наоборот. Но нам с Вероникой было над чем подумать. Мы должны были поработать над новой структурой жизни, создать базу для семьи, и это гораздо важнее, чем свадьба. Ребёнок — это навсегда», — приводит слова Музетти Ubitennis.

Напомним, о романтических отношениях Лоренцо Музетти и Вероники Конфалоньери стало известно в декабре прошлого года. 21-летний Музетти — бывшая 15-я ракетка мира, чемпион двух турниров на уровне ATP (оба выиграл в 2022 году).