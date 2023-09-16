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СМИ: 21-летний Лоренцо Музетти весной впервые станет отцом

СМИ: 21-летний Лоренцо Музетти весной впервые станет отцом
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18-я ракетка мира, 21-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти готовится впервые стать отцом, сообщает итальянское издание Ubitennis.

По информации СМИ, Музетти, в данный момент выступающий на групповом этапе финального турнира Кубка Дэвиса, поделился этой новостью с партнёрами по национальной команде. Якобы Лоренцо и его девушка Вероника Конфалоньери весной станут родителями.

О романтических отношениях Музетти и Конфалоньери стало известно в декабре прошлого года. Вероника работает дизайнером в издании Sky Sports. Её сестра Валентина – жена бывшей 62-й ракетки мира, итальянца Джанлуки Маджеры.

21-летний Музетти — бывшая 15-я ракетка мира, чемпион двух турниров на уровне ATP (оба выиграл в 2022 году).

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