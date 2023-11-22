Бывшая 3-я ракетка мира Давид Налбандян обвиняется в харрасменте и сталкинге

Финалист Уимблдона-2002, бывшая третья ракетка мира аргентинский теннисист Давид Налбандян, завершивший профессиональную карьеру в 2013 году, обвиняется в харрасменте и преследованиях (сталкинге).

Заявление в суд Буэнос-Айреса подала бывшая девушка Налбандяна – модель и актриса Арасели Торрадо. Они встречались с сентября 2022 года по июнь 2023-го. В жалобе говорится, что Давид установил в квартире девушки (до расставания они жили в ней вместе) камеру видеонаблюдения, прямо над её кроватью. Устройство с онлайн-управлением Торрадо обнаружила в вентиляционном отверстии.

Сама девушка заявляет, что сразу же потребовала у Налбандяна объяснений, в ходе которых он якобы признал, что это его устройство, однако картинку с него он не получал из-за технических проблем.

В то же время адвокат Торрадо заявляет, что у них есть неоспоримое доказательство того, что камера работала. Якобы в один из дней после их расставания теннисист спросил у девушки: «Ты что, собираешься лежать в кровати весь день?»

«Совершенно очевидно, что этот человек не признаёт личных границ», — приводит слова адвоката Radio 10.