«У них вообще нет уважения к игрокам». Звезда тенниса жёстко взбунтовался на Итоговом-2003

Давид Налбандян обвинял руководство турнира в Хьюстоне в протекторате американских соперников. Ничем хорошим это для него не закончилось.

Аргентинец Давид Налбандян – один из лучших теннисистов 2000-х. Турниры «Большого шлема» Давид не выигрывал. Ближе всего к этому был на Уимблдоне-2002, но в финале проиграл австралийцу Ллейтону Хьюитту.

Тем не менее Налбандяну однозначно есть чем гордиться. Он был третьей ракеткой мира в момент, когда Роджер Федерер и Рафаэль Надаль уже начали брать «Шлемы». Ещё в активе аргентинца есть победа на Итоговом чемпионате ATP – 2005, в напряжённом пятисетовом финале которого он дожал Роджера.

Давид очень хотел взять титул на Итоговом и двумя годами ранее, но выбыл на групповом этапе, уступив Андре Агасси в решающем матче 3-го тура. Налбандян был очень недоволен работой судей и всех руководителей соревнований в целом, о чём без лишней скромности публично высказался.

Итоговый турнир ATP – 2003 принимал Хьюстон. Его особенностью было то, что матчи проходили на открытом воздухе во второй раз в истории. Ранее подобное происходило только в Мельбурне в далёком 1974-м.

Необходимость делать перерыв во время дождя не нравилась многим участникам, но ATP не принимала во внимание их замечания. Организация решила провести Итоговый в США, поскольку местный крупный предприниматель Джим Макингвейл согласился инвестировать в него $ 27 млн. Среди прочего, соревнования посещали известные гости. Например, бывший президент США Джордж Буш-старший.

Джим Макингвейл (справа) и Джордж Буш-старший на Итоговом турнире ATP — 2003 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Макингвейл жил в Техасе, как и восходящая звезда американского тенниса Энди Роддик, который фактически пришёл на смену 14-кратному чемпиону ТБШ Питу Сампрасу. В 2003 году Пит официально завершил карьеру, а Энди как раз выиграл US Open и стал первой ракеткой мира. Роддик вершин Сампраса в конечном счёте не достиг («Шлем» в Нью-Йорке остался для него единственным), хотя большие надежды подавал.

В общем, Макингвейл потратил немало средств, чтобы Итоговый проходил в США, а именно в Хьюстоне, крупном техасском городе. В 2003-м в турнире участвовал ещё один американец, любимец фанатов и восьмикратный чемпион ТБШ Андре Агасси, который в том сезоне выиграл свой последний мэйджор на Australian Open.

В Хьюстоне, кроме представителей США, также выступили аргентинцы Давид Налбандян и Гильермо Кория, швейцарец Роджер Федерер (чемпион Уимблдона), испанцы Хуан-Карлос Ферреро (чемпион «Ролан Гаррос») и Карлос Мойя, немец Райнер Шюттлер и австралиец Марк Филиппуссис в качестве запасного.

Участники Итогового турнира ATP — 2003 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В Красной группе первым стал Шюттлер (3-0), опередивший Роддика (2-1), Корию (1-2) и Мойю (0-3). Энди обеспечил себе выход в полуфинал в последнем туре, дожав Гильермо (6:3, 6:7, 6:3) в трёхсетовом противостоянии. Макингвейл был рад успеху техасца.

В Синей группе тоже присутствовала немалая интрига с американцем. Там первым стал Федерер (3-0), а Ферреро – последним с зеркально противоположным результатом. Судьбу второго места в 3-м туре определяли Давид Налбандян и Андре Агасси в очной встрече. Андре обыграл Давида со счётом 7:6 (12:10), 3:6, 6:4.

На корте развернулась упорная борьба. Ещё неизвестно, кто вышел бы победителем матча, сложись тай-брейк первого сета в пользу Налбандяна. Давид считал, что он заслуживал его выиграть. Налбандян дважды оспаривал фиксацию аута во время тай-брейка, но его не послушали. Система Hawk-Eye тогда не работала, так что взять челлендж, как сейчас, было нельзя. Оставалось лишь мириться с вердиктом, но Давид явно перенервничал из-за казавшихся ему несправедливыми решений рефери Энрике Молины.

Давид Налбандян спорит с судьёй Энрике Молиной Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Решающее очко на тай-брейке Налбандян проиграл из-за двойной ошибки. После этого он сразу же подбежал к Молине и начал ожесточённо на него кричать. Вскоре на площадку выбежал супервайзер ATP Марк Дарб, который пытался успокоить вспыльчивого аргентинца.

Налбандян обвинял не только официальных лиц, но и главного спонсора турнира Джима Макингвейла. Джим в это время сидел в первом ряду за задней линией и слушал, как Давид выкрикивает оскорбления в его адрес. Аргентинец обвинял бизнесмена в протекторате американских теннисистов, которых якобы «тащили» в полуфинал Итогового.

Джим Макингвейл, Андре Агасси и Энди Роддик на Итоговом турнире ATP — 2003 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

«Остальные игроки из других стран придерживаются такого же мнения, как и я. Макингвейл и его команда делают всё, чтобы американцы прошли дальше. У них вообще нет уважения к игрокам», — выражал недовольство Налбандян.

Давид высказался и более-менее успокоился. Казалось, что выплеск эмоций пошёл ему на пользу. Налбандян забрал второй сет со счётом 6:3, но в четвёртом всё-таки уступил более опытному Агасси – 4:6.

Андре вышел в полуфинал, а разочарованный Давид поехал домой. Были ли его претензии обоснованными? Судьи часто ошибаются, это реалии тенниса. Возможно, где-то ошиблись не в пользу Налбандяна (и наоборот, помогли в некоторых моментах), но аргентинец всё равно не имел явного преимущества над Агасси.

Давид Налбандян и Андре Агасси на Итоговом турнире ATP — 2003 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В полуфинале Итогового-2003 Роджер Федерер без особых проблем обыграл Энди Роддика (7:6, 6:2). Макингвейл своего любимца в решающий матч не протащил, что уже во многом разбивает претензии Налбандяна. В другой паре Агасси разобрался с Шюттлером (5:7, 6:0, 6:4), которого в начале сезона также сломил в битве за титул Australian Open.

В финале Итогового в 2003-м сошлись Федерер и Агасси. Соперники уже играли друг против друга в Хьюстоне на групповом этапе и вели напряжённую борьбу в течение всего матча. Дважды по ходу встречи дело доходило до тай-брейков. В третьем сете у Агасси было два матчбола, которые Федерер титаническими усилиями сумел отыграть и в итоге выиграл встречу – 6:7, 6:3, 7:6.

Многие ожидали, что и финал между этими теннисистами будет не менее интересным. В памяти также оставались слова взбунтовавшегося Налбандяна о том, что американца будут тащить к титулу. Но интриги и скандалов на корте не наблюдалось от слова совсем. 33-летний Агасси по ходу турнира накопил много усталости и по всем статьям уступил 22-летнему Федереру – 3:6, 0:6, 4:6.

Андре не помог найти свой ритм даже перерыв на 2,5 часа в матче из-за дождя. Более того, после паузы Агасси вообще получил «баранку». До Итогового-2003 Андре не отдавал партий под ноль на протяжении 55 турниров. До Федерера подобным образом его деклассировал словак Кароль Кучера во втором круге «Ролан Гаррос» — 2000.

«Кто бы мог подумать, что финал станет самым лёгким из всех матчей, что я провёл в Хьюстоне. А если серьёзно, то Роджер показал, что имеет все шансы стать сильнейшим в мире. Я же так и не сумел заставить себя сыграть так же быстро, как в полуфинале против Шуттлера», — сказал Агасси после матча.

Роджер Федерер после победы на Итоговом турнире ATP — 2003 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Федерер заработал солидные $ 1,52 млн призовых за победу в Хьюстоне и автомобиль Mercedes в придачу. Роджер по-настоящему заявил о себе как об элитном теннисисте, подтвердив неслучайность успеха на Уимблдоне.

«Этот год сложился для меня просто феноменально. Я достиг гораздо большего, чем рассчитывал. Впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема», первенствовал в общей сложности на семи соревнованиях, прошедших на четырёх разных покрытиях, наконец, победил в Хьюстоне. Это почти всё, чего можно было желать»,— сказал Федерер.

В 2004 году Итоговый снова проводился в Хьюстоне. На нём из американцев выступил только Роддик, который в полуфинале уступил австралийцу Ллейтону Хьюитту. Титул снова взял Федерер, который не оставил Хьюитту (6:3, 6:2) шансов в финале. Налбандяна там не было, так что обошлось без скандалов и обвинений организаторов.

Давид Налбандян часто страдал от излишнего проявления эмоций на корте Фото: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images

На Итоговом-2003 Давиду стоило искать причины неудач в самом себе. Например, он на удивление легко отдал матч с Федерером (3:6, 0:6) в группе, хотя до этого побеждал Роджера во всех пяти очных встречах.

Швейцарец в конечном счёте исправил личную статистику против аргентинца (11-8 за карьеру), но всегда признавал, что Налбандян являлся для него одним из самых неудобных соперников в туре. Именно Давид помешал Роджеру выиграть третий подряд Итоговый в 2005-м, когда соревнования переехали из Хьюстона в Шанхай. Причём сделал это в эффектнейшем стиле – после отставания 0:2 по сетам (6:7, 6:7, 6:2, 6:1, 7:6).

Налбандян был способен на многое, когда не отвлекался на посторонние факторы. К сожалению, аргентинцу с армянскими корнями также мешали травмы, особенно сильно проблемы со здоровьем давали о себе знать в конце 2000-х.

С этого момента Налбандян постепенно сдавал на корте и ушёл из тенниса в конце сезона-2013, всего лишь в возрасте 31 года. Карьера Давида получилась не слишком долгой, но всё равно довольно яркой и запоминающейся.