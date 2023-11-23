«Очевидно». Арина Соболенко назвала фаворита номинации WTA «Тренер года»

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Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко отреагировала на тот факт, что её тренер Антон Дубров был номинирован на звание «Тренера года» в рамках ежегодно вручаемой WTA премии.

Помимо Дуброва номинантами также стали Брэд Гилберт и Пере Риба (тренеры Кори Гауфф), Томаш Викторовский (тренер Иги Свёнтек), Эмиль Миске (тренер Каролины Муховой), Стефано Вуков (тренер Елены Рыбакиной) и Раймон Слюйтер (тренер Элины Свитолиной).

«Очевидно Антон Дубров», — написала Соболенко в своих социальных сетях, добавив эмодзи «смех до слёз».

Напомним, в сезоне-2023 Соболенко впервые выиграла титул на турнире «Большого шлема» (Australian Open) и дебютировала на первой строчке рейтинга WTA. Попутно Арина завоевала титулы на турнирах в Аделаиде и Мадриде.