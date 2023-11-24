Ник Кирьос пообещал прийти на шоу голым, если его ведущий выиграет у него хотя бы очко

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высмеял слова известного американского спорткастера Рича Эйзена, который в беседе с ним изъявил желание набрать очко в гипотетическом матче с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

«Тебе выиграть очко у Алькараса? Это самая нелепая вещь, которую я когда-либо слышал. Он уже не раз обыгрывал Джоковича. Так как ты думаешь это сделать?

Отобьёшь его первую подачу в третью четверть корта? Предположу, что у тебя одноручный бэкхенд, потому что, знаешь, ты не выглядишь как человек, который принимает двумя руками. В следующий раз я приду сюда голым, если тебе удастся выиграть у меня очко», — приводит слова Кирьоса Sportskeeda.