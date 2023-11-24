Новак и Янник, обменявшиеся победами на Итоговом, теперь в двух шагах от титула на Кубке Дэвиса.

Джокович и Синнер вывели Сербию и Италию в полуфинал. И могут сыграть 3-й матч за 2 недели

В четверг, 23 ноября, завершились четвертьфинальные противостояния на Кубке Дэвиса. Вся финальная часть турнира проходит в Малаге (Испания). Сегодня на корт выходили игроки, представляющие Италию, Нидерланды (это был третий четвертьфинал), Сербию и Великобританию (а это четвёртый).

Гвоздём всей первой стадии плей-офф стали выступления 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича и четвёртой ракетки мира Янника Синнера, двух самых «горячих» теннисистов мира прямо сейчас. Джокович и Синнер только в воскресенье отыграли финал Итогового чемпионата ATP, но всё равно согласились помочь Сербии и Италии соответственно.

При этом Новак перед турниром выразил недовольство форматом Кубка Дэвиса. Напомним, групповой этап финального турнира проходит в четырёх европейских городах, а плей-офф – в одном. С 2019 года на турнире отказались от домашних и выездных матчей.

Новак Джокович прилетел в Малагу на Кубок Дэвиса — 2023 Фото: Соцсети

«Лично я считаю, что лучший формат был бы где-то между старым и новым. Но это всё равно плохо для команд — участниц Мировой группы. Плохо, что мы давно не играли в Сербии кубковые матчи. Наша молодёжь, подрастающее поколение теннисистов своими глазами не видит, как мы играем.

Лично я не могу сформулировать для себя идеальный формат. Думаю, нужно вынести эту тему для закрытого обсуждения. Нужно обсудить её с игроками, со сборными. Каждый должен высказать своё мнение, потому что до сих пор из ITF к нам никто не обращался.

Думаю, матчи дома и на выезде — это то, чем исторически славился Кубок Дэвиса. Сейчас турнир уже несколько лет проводится в одной стране: сначала в Мадриде, теперь — в Малаге. И это, как мне кажется, перебор. Место проведения должно меняться. Турнир должен охватывать весь мир», — говорил Джокович на пресс-конференции.

В первой игре матчевой встречи Сербия — Великобритания принимали участие Миомир Кецманович и Джек Дрэйпер. Кецманович победил на двух тай-брейках: 7:6 (7:2), 7:6 (8:6). При этом у Дрэйпера за всю игру не было ни одного брейк-пойнта. Да и серб только в первой партии мог взять подачу соперника, но упустил все четыре шанса.

После этого на корт вышел Джокович, которому противостоял Кэмерон Норри. Новак понимал, что его победа означает выход Сербии в полуфинал. В первом сете Джоковичу хватило единственного брейка, который он оформил в пятом гейме. В седьмом гейме серб упустил тройной брейк-пойнт, а затем ещё один, но это не повлияло на исход. У Норри за всю партию вообще не было брейк-пойнтов, и сет остался за сербом: 6:4 за 48 минут.

Вторую партию Новак начал с брейка под ноль. В длинном пятом гейме он ещё раз мог взять подачу оппонента, но растерял все пять брейк-пойнтов. Подавая на матч при 5:4, Джокович не проиграл ни очка — 6:4, 6:4 за 1 час 42 минуты.

Что касается Синнера, то он помог сборной Италии выйти в полуфинал. Начался день, правда, не очень здорово для представителей Апеннинского полуострова. В первой встрече дня Маттео Арнальди проиграл Ботику ван де Зандсхулпу, упустив три матчбола, — 7:6 (8:6), 3:6, 6:7 (7:9).

А затем за дело взялся Синнер. В первом сете игры с Таллоном Грикспором он упустил двойной брейк-пойнт (у соперника не было ни одного) и одержал победу на тай-брейке — 7:3. Во второй партии преимущество Янника уже не вызывало сомнений, и игра, занявшая всего 1 час 15 минут, закончилась со счётом 7:6 (7:3), 6:1 в его пользу.

После этого Синнер объединил усилия с Лоренцо Сонего, а противостояли им Грикспор и Весли Колхоф. В этой парной встрече решалась судьба путёвки в полуфинал, и итальянцы оказались сильнее. Сделав по брейку в каждом из сетов, Синнер и Сонего выиграли матч со счётом 6:3, 6:4. Игра продолжалась почти полтора часа.

«Усталость? Думаю, каждый игрок в конце сезона немного устал. Не только физически, но и психологически. Это был очень долгий сезон для всех нас. Очевидно, каждая неделя складывается по-разному. Я приехал сюда не так давно. Но физически чувствую себя готовым к соревнованиям на все сто», — цитирует Янника Tennis365.

В результате вторую полуфинальную пару розыгрыша Кубка Дэвиса — 2023 составят Италия и Сербия. Эта матчевая встреча пройдёт в субботу, 25 ноября. На счету итальянцев всего один титул в этом престижном соревновании, да и тот был завоёван давно, ещё в 1976 году. Сербы также однажды праздновали успех, но сравнительно недавно, в 2010-м. Причём Джокович тогда уже был в составе национальной команды.

Таким образом, в субботу Джокович и Синнер могут сыграть третий матч за полторы недели. Напомним, в группе на Итоговом турнире победил итальянец, а в финале сильнее оказался серб.

А в пятницу, 24 ноября, первую путёвку в финал разыграют Финляндия и Австралия. В четвертьфинале финны сенсационно выбили канадцев, выигравших Кубок Дэвиса год назад. Представители этой северной страны впервые в истории добрались до данной стадии турнира. Австралийцы же, победившие в четвертьфинале сборную Чехии, имеют на своём счету 28 титулов в Кубке Дэвиса (с учётом выступления сборной Австралазии в начале XX века), уступая по этому показателю лишь США (32).

Финал Кубка Дэвиса состоится в воскресенье, 26 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».