14-летняя Ефремова уступила в 1/4 финала своего первого турнира среди взрослых

Бывшая российская теннисистка 14-летняя Ксения Ефремова, ныне представляющая Францию, проиграла 18-летней представительнице Румынии Маре Гае (1259-я в рейтинге WTA) в четвертьфинальном матче финала турнира ITF в Монастире (Тунис). Встреча завершилась с одинаковым счётом 6:4, 6:4 в пользу румынки.

Ранее бывшая российская теннисистка набрала первые очки WTA, одержав победу в 1/16 финала соревнований в Тунисе. Призовой фонд турнира составляет € 15 000.

Напомним, Ксения Ефремова с 10 лет живёт во Франции и тренируется в академии известного французского тренера и комментатора Патрика Муратоглу, работавшего с американкой Сереной Уильямс и румынкой Симоной Халеп.