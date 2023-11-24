Сборная Австралии вышла в финал Кубка Дэвиса после победы де Минора над Руусувуори

Сборная Австралии стала первым финалистом Кубка Дэвиса. Команда вышла в финал после того, как 12-я ракетка мира австралиец Алекс де Минор в двух сетах обыграл 69-ю ракетку мира из Финляндии Эмиля Руусувуори. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты. По ходу матча Алекс де Минор реализовал 5 брейк-пойнтов из 18 и допустил три двойные ошибки. На счету Эмиля Руусувуори — два реализованных брейк-пойнта из четырёх и две двойные ошибки. Также каждый из спортсменов выполнил по одному эйсу.

Ранее победу для сборной Австралии добыл Алексей Попырин (40), который в двух сетах разобрался с финном Отто Виртаненом (171). Матч парного разряда Харри Хелиоваара/Патрик Никлас-Салминен (Финляндия) — Мэттью Эбден/Макс Пёрселл (Австралия) отменён.