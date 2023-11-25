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Синнер — Джокович: итальянец разгромил серба в первом сете матча на Кубке Дэвиса

Синнер — Джокович: итальянец разгромил серба в первом сете матча на Кубке Дэвиса
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Итальянский теннисист Янник Синнер, четвёртая ракетка мира, уверенно взял первый сет встречи с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в рамках полуфинального матча Кубка Дэвиса между сборными Италии и Сербии. Первая партия игры завершилась со счётом 6:2.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Янника Синнера и Новака Джоковича в матче на Кубке Дэвиса.

Напомним, ранее Миомир Кецманович (Сербия, 55) в трёх сетах обыграл Лоренцо Музетти (Италия, 27) и добыл первую победу для своей команды. Сербы выйдут в финал в случае победы Новака Джоковича во встрече с Янником Синнером, в ином случае будет сыгран матч парного разряда Симоне Болелли/Лоренцо Сонего (Италия) — Новак Джокович/Душан Лайович (Сербия).

Кубок Дэвиса 2023. 1/2 финала
25 ноября 2023, суббота. 17:05 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 		2 1
2 		6 2
         
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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