Синнер — Джокович: итальянец разгромил серба в первом сете матча на Кубке Дэвиса
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Итальянский теннисист Янник Синнер, четвёртая ракетка мира, уверенно взял первый сет встречи с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в рамках полуфинального матча Кубка Дэвиса между сборными Италии и Сербии. Первая партия игры завершилась со счётом 6:2.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Янника Синнера и Новака Джоковича в матче на Кубке Дэвиса.
Напомним, ранее Миомир Кецманович (Сербия, 55) в трёх сетах обыграл Лоренцо Музетти (Италия, 27) и добыл первую победу для своей команды. Сербы выйдут в финал в случае победы Новака Джоковича во встрече с Янником Синнером, в ином случае будет сыгран матч парного разряда Симоне Болелли/Лоренцо Сонего (Италия) — Новак Джокович/Душан Лайович (Сербия).
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