Пропустившая девять месяцев из-за травмы Томлянович завоевала первый трофей за 10 лет

30-летняя австралийская теннисистка Айла Томлянович стала победительницей турнира категории WTA-125 в Бразилии.

В финале соревнований спортсменка, занимающая 282-е место в рейтинге WTA, обыграла представительницу Аргентины Мартину Капурро Таборда (153-я в рейтинге WTA). Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:1, 7:5 в пользу Томлянович.

Томлянович не выступала в туре на протяжении девяти месяцев из-за травмы колена. Трофей, завоёванный в Бразилии, стал для Томлянович крупнейшим в карьере и первым за 10 лет.

Напомним, Томлянович – чемпионка четырёх турниров на уровне ITF в одиночном разряде. Айла трижды доходила до четвертьфиналов турниров «Большого шлема» (на US Open – 2022, Уимблдоне 2021 и 2022 годов).