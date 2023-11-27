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Иван Гахов одержал непростую победу на старте челленджера в Маспаломасе

Иван Гахов одержал непростую победу на старте челленджера в Маспаломасе
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176-я ракетка мира российский теннисист Иван Гахов вышел в 1/8 финала турнира серии «челленджер» в Маспаломасе (Испания).

На старте соревнований посеянный под четвёртым номером Гахов со счётом 7:5, 7:6 (7:4) обыграл 236-ю ракетку мира, представителя Италии Эдоардо Лаваньо. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 45 минут. Гахов семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Лаваньо два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

За выход в четвертьфинальный раунд турнира в Маспаломасе Гахов сразится с победителем матча Альберто Барросо-Кампос (Испания, 422-я ракетка мира) — Йонаш Форейтек (Чехия, 627-я ракетка мира).

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