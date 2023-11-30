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Ник Кирьос — Пирсу Моргану: иногда ты бываешь немного придурком

Ник Кирьос — Пирсу Моргану: иногда ты бываешь немного придурком
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Официальный сайт телеканала Sky Sports опубликовал трейлер к интервью, которое австралийский теннисист Ник Кирьос дал английскому журналисту Пирсу Моргану. Отвечая на вопросы, имеющий скандальную репутацию спортсмен несколько раз поддел интервьюера, в том числе с применением непечатных выражений.

«Иногда ты бываешь немного придурком (в оригинале использовалось более жёсткое слово. – Прим. «Чемпионата»). И я тоже могу быть таким на теннисном корте. Думаю, мы очень похожи», – заявил Кирьос.

Ранее Ник Кирьос и Пирс Морган неоднократно конфликтовали онлайн в социальных сетях с обоюдным применением жёстких выражений в адрес оппонента. В течение 2023 года теннисист практически не выступал из-за повреждений.

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