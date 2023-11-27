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«И что?» Ник Кирьос опубликовал провокационное фото из ночного клуба

«И что?» Ник Кирьос опубликовал провокационное фото из ночного клуба
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Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал в социальных сетях провокационное фото со своей девушкой Костен Хатци из ночного клуба.

«И что? Любовь – сумасшедшая вещь? Лол, мы ведь все пытаемся найти такое, не лгите!» — подписал фото Кирьос.

Фото: из личного архива Ника Кирьоса

В текущем сезоне Кирьос провёл лишь один матч на уровне ATP, проиграв в первом круге турнира в Штутгарте. Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста. Кирьосу пришлось сделать операцию. Его попытка вернуться в тур на травяном покрытии не увенчалась успехом, он получил травму запястья.

Отметим, что прошлый год стал для австралийца одним из самых успешных в карьере. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — это произошло на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, обыграв по пути россиянина Даниила Медведева.

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