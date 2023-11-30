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Eurosport признал матчи Соболенко и Рыбакиной противостоянием года в WTA-туре

Eurosport признал матчи Соболенко и Рыбакиной противостоянием года в WTA-туре
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Издание Eurosport.com опубликовало список номинантов своей ежегодной премии, вручаемой по итогам сезона. «Чемпионат» предлагает с ними ознакомиться.

Отметим, что в список победителей попала двукратная финалистка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, 39-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва, которая вместе с немкой Лаурой Зигемунд выиграла Итоговый турнир WTA – 2023.

Лучший игрок сезона: Ига Свёнтек (Польша);
Дуэт сезона: Вера Звонарёва (Россия)/Лаура Зигемунд (Германия);
Матч сезона: Беатрис Хаддад-Майя (Брезилия) – Сара Соррибес-Тормо (Испания)– 6:7(3), 6:3, 7:5;
Противостояние сезона: Арина Соболенко (Беларусь) – Елена Рыбакина (Казахстан);
Возвращение года: Элина Свитолина (Украина);
Сюрприз сезона: возвращение Каролин Возняцки (Дания) в теннис;
Лучший молодой игрок сезона: Кори Гауфф (США).

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