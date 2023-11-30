Лучший сезон Даниила Медведева в карьере? Разбираемся и считаем

В сезоне-2023 Даниил Медведев подарил российским болельщикам массу положительных эмоций. Особенно здорово Медведев выступал в феврале-марте, когда принял участие в пяти финалах подряд, четыре из которых выиграл. На отрезке между Роттердамом и Майами включительно россиянин провёл 24 матча, 23 из которых закончились его победой. Единственное поражение в тот период Даниил потерпел от Карлоса Алькараса в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
В последнее время всё чаще слышны разговоры, что 2023-й был лучшим сезоном в карьере Медведева. Собственно, так считает и сам Даниил, который, правда, в данном контексте предлагает не учитывать выступления на турнирах «Большого шлема».
«Сезон вышел отличный. Конечно, хотелось бы взять трофей на «Шлеме». Но на Уимблдоне и на US Open я уступил потрясающим соперникам.
Возможно, это мой лучший сезон в карьере. Я завоевал много титулов и выиграл много матчей. Провёл его очень стабильно», — приводит слова Медведева, сказанные в октябре, пресс-служба ATP.
«Это был бы 100% лучший сезон, если мы не будем брать «Большие шлемы». Когда я выиграл US Open… Я всё-таки и «Мастерс» там выиграл, и на Итоговом играл в финале, и в «Берси» был в финале. Тоже был крутой сезон. И там был «Большой шлем» – победа. Поэтому в любом случае будет очень тяжело сравнивать сезоны.
Если убрать «Большие шлемы», то это точно мой лучший сезон: титул на грунте, начало сезона сумасшедшее, когда четыре титула и финал в пяти турнирах», — говорил Даниил в интервью YouTube-каналу «Больше» в ноябре.
Результаты Даниила Медведева на ТБШ (последние пять сезонов)
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|Australian Open
|4-й круг
|4-й круг
|Финал
|Финал
|3-й круг
|«Ролан Гаррос»
|1-й круг
|1-й круг
|1/4 финала
|4-й круг
|1-й круг
|Уимблдон
|3-й круг
|Турнир
не проводился
|4-й круг
|—
|Полуфинал
|US Open
|Финал
|Полуфинал
|Титул
|4-й круг
|Финал
Как видим, чтобы завершившийся сезон в исполнении Медведева можно было признать лучшим, «Шлемы» действительно следует вычеркнуть. В этом смысле однозначно лучшим был сезон-2021, когда Даниил завоевал свой единственный на данный момент титул на мэйджоре. В том же году он показал свои лучшие результаты на Australian Open (финал, в который также удалось выйти через год) и на «Ролан Гаррос» (четвертьфинал, который с тех пор ему пока не покорялся).
Другое дело, что на Уимблдоне в этом сезоне Медведев впервые в карьере дошёл до полуфинала. Но провал на «Ролан Гаррос» полностью перечёркивает это достижение.
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А вот по титулам Медведев действительно превзошёл сам себя. И дело тут даже не в том, что россиянин завоевал пять трофеев, чего с ним никогда ещё не случалось. А в том, что Даниил впервые выиграл турнир на грунте. Причём не какой-нибудь АТР-250, а целый «Мастерс» в Риме!
«Мне кажется, новые струны для ракетки мне помогли. Они мягче, мяч летит легче. В плане движения – дело либо в тренировках, либо в новых кроссовках. Может быть, в них я себя лучше чувствую. И на грунте у меня чуть больше времени, я могу хорошо двигаться и бить глубоко», — говорил Медведев на пресс-конференции после той победы.
«Даня — один из лучших игроков мира, проводит свой лучший сезон. Его очень тяжело победить», — а это уже слова Андрея Рублёва, сказанные на пресс-конференции во время Итогового чемпионата ATP ранее в ноябре.
Ещё один важный показатель — процент выигранных матчей. И тут Медведев показал второй результат в карьере, выиграв 78,8% матчей. Лучше было только в 2021-м (82,9%).
«Рублёв сказал, что Медведев проводит лучший сезон в карьере? Частично соглашусь, Даня проводит хороший сезон. Но лучшим у него, наверное, был тот сезон, когда он выиграл US Open», — приводит слова бывшей третьей ракетки мира Надежды Петровой «Газета.ру».
Наконец, если оценить рейтинг Медведева по итогам года, то и здесь Даниил, ставший третьим, закончил со вторым результатом в карьере. Лучше было опять-таки только в 2021-м, когда россиянин был вторым.
Показатели Даниила Медведева (последние пять сезонов)
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|Титулы
|4
|2
|4
|2
|5
|Победы, %
|73,7
|73,7
|82,9
|70,3
|78,8
|Рейтинг по итогам года
|5
|4
|2
|7
|3
Таким образом, лучшим сезоном в исполнении Медведева на данный момент может быть признан либо 2021-й, либо 2023-й. Остальные по объективным причинам не дотягивают (да, в 2022-м Даниил побывал первой ракеткой мира, но как раз таки за счёт результатов, показанных в 2021-м).
Какой из этих двух сезонов Медведева вы считаете лучшим? Свой выбор можете объяснить в комментариях.