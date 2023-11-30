Лучший сезон Даниила Медведева в карьере? Разбираемся и считаем

Всё чаще звучат утверждения, что чемпион US Open ещё никогда не выглядел столь здорово на корте. Так ли это?

В сезоне-2023 Даниил Медведев подарил российским болельщикам массу положительных эмоций. Особенно здорово Медведев выступал в феврале-марте, когда принял участие в пяти финалах подряд, четыре из которых выиграл. На отрезке между Роттердамом и Майами включительно россиянин провёл 24 матча, 23 из которых закончились его победой. Единственное поражение в тот период Даниил потерпел от Карлоса Алькараса в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

В последнее время всё чаще слышны разговоры, что 2023-й был лучшим сезоном в карьере Медведева. Собственно, так считает и сам Даниил, который, правда, в данном контексте предлагает не учитывать выступления на турнирах «Большого шлема».

«Сезон вышел отличный. Конечно, хотелось бы взять трофей на «Шлеме». Но на Уимблдоне и на US Open я уступил потрясающим соперникам.

Возможно, это мой лучший сезон в карьере. Я завоевал много титулов и выиграл много матчей. Провёл его очень стабильно», — приводит слова Медведева, сказанные в октябре, пресс-служба ATP.

«Это был бы 100% лучший сезон, если мы не будем брать «Большие шлемы». Когда я выиграл US Open… Я всё-таки и «Мастерс» там выиграл, и на Итоговом играл в финале, и в «Берси» был в финале. Тоже был крутой сезон. И там был «Большой шлем» – победа. Поэтому в любом случае будет очень тяжело сравнивать сезоны.

Если убрать «Большие шлемы», то это точно мой лучший сезон: титул на грунте, начало сезона сумасшедшее, когда четыре титула и финал в пяти турнирах», — говорил Даниил в интервью YouTube-каналу «Больше» в ноябре.

Результаты Даниила Медведева на ТБШ (последние пять сезонов)

2019 2020 2021 2022 2023 Australian Open 4-й круг 4-й круг Финал Финал 3-й круг «Ролан Гаррос» 1-й круг 1-й круг 1/4 финала 4-й круг 1-й круг Уимблдон 3-й круг Турнир

не проводился 4-й круг — Полуфинал US Open Финал Полуфинал Титул 4-й круг Финал

Как видим, чтобы завершившийся сезон в исполнении Медведева можно было признать лучшим, «Шлемы» действительно следует вычеркнуть. В этом смысле однозначно лучшим был сезон-2021, когда Даниил завоевал свой единственный на данный момент титул на мэйджоре. В том же году он показал свои лучшие результаты на Australian Open (финал, в который также удалось выйти через год) и на «Ролан Гаррос» (четвертьфинал, который с тех пор ему пока не покорялся).

Другое дело, что на Уимблдоне в этом сезоне Медведев впервые в карьере дошёл до полуфинала. Но провал на «Ролан Гаррос» полностью перечёркивает это достижение.

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А вот по титулам Медведев действительно превзошёл сам себя. И дело тут даже не в том, что россиянин завоевал пять трофеев, чего с ним никогда ещё не случалось. А в том, что Даниил впервые выиграл турнир на грунте. Причём не какой-нибудь АТР-250, а целый «Мастерс» в Риме!

«Мне кажется, новые струны для ракетки мне помогли. Они мягче, мяч летит легче. В плане движения – дело либо в тренировках, либо в новых кроссовках. Может быть, в них я себя лучше чувствую. И на грунте у меня чуть больше времени, я могу хорошо двигаться и бить глубоко», — говорил Медведев на пресс-конференции после той победы.

«Даня — один из лучших игроков мира, проводит свой лучший сезон. Его очень тяжело победить», — а это уже слова Андрея Рублёва, сказанные на пресс-конференции во время Итогового чемпионата ATP ранее в ноябре.

Ещё один важный показатель — процент выигранных матчей. И тут Медведев показал второй результат в карьере, выиграв 78,8% матчей. Лучше было только в 2021-м (82,9%).

«Рублёв сказал, что Медведев проводит лучший сезон в карьере? Частично соглашусь, Даня проводит хороший сезон. Но лучшим у него, наверное, был тот сезон, когда он выиграл US Open», — приводит слова бывшей третьей ракетки мира Надежды Петровой «Газета.ру».

Наконец, если оценить рейтинг Медведева по итогам года, то и здесь Даниил, ставший третьим, закончил со вторым результатом в карьере. Лучше было опять-таки только в 2021-м, когда россиянин был вторым.

Показатели Даниила Медведева (последние пять сезонов)

2019 2020 2021 2022 2023 Титулы 4 2 4 2 5 Победы, % 73,7 73,7 82,9 70,3 78,8 Рейтинг по итогам года 5 4 2 7 3

Таким образом, лучшим сезоном в исполнении Медведева на данный момент может быть признан либо 2021-й, либо 2023-й. Остальные по объективным причинам не дотягивают (да, в 2022-м Даниил побывал первой ракеткой мира, но как раз таки за счёт результатов, показанных в 2021-м).

Какой из этих двух сезонов Медведева вы считаете лучшим? Свой выбор можете объяснить в комментариях.