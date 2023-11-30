Патрик Муратоглу считает, что нынешний Новак Джокович сильнее себя образца 2015 года

Известный теннисный менеджер, бывший тренер легендарной американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу высказался о нынешней форме 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

«Интересно поразмышлять над тем, кто же лучше: Новак образца 2023 года или Новак из 2015 года. Я думаю, что сегодняшний Новак лучше. Его игра эволюционировала, его уверенность в себе эволюционировала, он сыграл так много матчей. У гораздо больше прогрессирует по ходу поединка, если смотреть на его игру, смотреть на соперника. Физически он не проседает. Если бы так происходило, то, вероятно, Новак 2015 года был бы лучше. Но сейчас, я думаю, его уровень физической подготовки такой же. Он такой же быстрый, такой же гибкий, такой же сбалансированный, когда наносит удары, такой же стойкий. Так что сейчас он лучшая версия самого себя», — приводит слова Муратоглу Tennis Majors со ссылкой эфир Eye of the Coach.