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Арина Соболенко — лидер WTA-тура по виннерсам в 2023 году, Самсонова вошла в топ-5

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко возглавила рейтинг WTA-тура по общему числу ударов навылет в сезоне-2023. В её активе 1 922 виннерсов.

Лидеры по виннерсам в WTA-туре. 2023 год

1. Арина Соболенко (Беларусь) – 1922;

2. Елена Остапенко (Латвия) – 1832;

3. Каролин Гарсия (Франция) – 1829;

4. Елена Рыбакина (Казахстан) – 1556;

5. Людмила Самсонова (Россия) – 1463.

Напомним, в сезоне-2023 25-летняя Соболенко впервые выиграла титул на турнире «Большого шлема» (на Открытом чемпионате Австралии) и дебютировала на первой строчке рейтинга WTA. Попутно Арина завоевала титулы на турнирах в Аделаиде и Мадриде. Отметим, что Арине не удалось завершить сезоне на первой строчке мирового рейтинга.