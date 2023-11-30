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Арина Соболенко опубликовала свежие фото из Лос-Анджелеса

Арина Соболенко опубликовала свежие фото из Лос-Анджелеса
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Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях подборку свежий фотографий.

«Назад к весёлому времени в Лос-Анджелесе», — подписала фото Соболенко.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Соболенко не очень удачно выступила на Итоговом чемпионате WTA в Канкуне (Мексика). Она не без труда вышла из группы, но в полуфинале разгромно, со счётом 3:6, 2:6, проиграла польке Иге Свёнтек. Из-за данного поражения она не смогла завершить сезон на первой строчке рейтинга WTA.

Напомним, в сезоне-2023 Соболенко впервые выиграла титул на турнире «Большого шлема» (Australian Open) и дебютировала на первой строчке рейтинга WTA. Попутно Арина завоевала титулы на турнирах в Аделаиде и Мадриде.

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