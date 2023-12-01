Артюр Фис стал финалистом Next Gen Finals, одолев Люку Ван Аша

Французский теннисист Артюр Фис, 36-я ракетка мира, стал первым финалистом турнира Next Gen Finals. В своём матче полуфинала спортсмен в четырёх сетах обыграл своего соотечественника Люку Ван Аша, 70-ю ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 2:4, 4:1, 4:3 (7:1), 4:3 (8:6).

Теннисисты провели на корте 1 час 37 минут. По ходу матча Артюр Фис выполнил девять эйсов, реализовал один брейк-пойнт из трёх и допустил четыре двойные ошибки. На счету Люки Ван Аша — шесть подач навылет, один реализованный брейк-пойнт из трёх и одна двойная ошибка.

В финале Артюр Фис встретится либо с Хамадом Меджедовичем (Сербия, 110), либо с Домиником Штрикером (Швейцария, 94). Соперник французского теннисиста определится сегодня, 1 декабря, вечером.