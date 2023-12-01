Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Артюр Фис стал финалистом Next Gen Finals, одолев Люку Ван Аша

Артюр Фис стал финалистом Next Gen Finals, одолев Люку Ван Аша
Комментарии

Французский теннисист Артюр Фис, 36-я ракетка мира, стал первым финалистом турнира Next Gen Finals. В своём матче полуфинала спортсмен в четырёх сетах обыграл своего соотечественника Люку Ван Аша, 70-ю ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 2:4, 4:1, 4:3 (7:1), 4:3 (8:6).

Теннисисты провели на корте 1 час 37 минут. По ходу матча Артюр Фис выполнил девять эйсов, реализовал один брейк-пойнт из трёх и допустил четыре двойные ошибки. На счету Люки Ван Аша — шесть подач навылет, один реализованный брейк-пойнт из трёх и одна двойная ошибка.

В финале Артюр Фис встретится либо с Хамадом Меджедовичем (Сербия, 110), либо с Домиником Штрикером (Швейцария, 94). Соперник французского теннисиста определится сегодня, 1 декабря, вечером.

Джидда-U21. 1/2 финала
01 декабря 2023, пятница. 19:10 МСК
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		4 4 7 4 8
4 		1 3 1 3 6
             
Люка Ван Аш
Франция
Люка Ван Аш
Л. Ван Аш
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android