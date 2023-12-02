Муратоглу — о сравнении Джоковича и Федерера: в 36 Роджер не был намного лучше остальных

Известный теннисный деятель, бывший тренер легендарной американки Серены Уильямс и основатель теннисной академии Патрик Муратоглу заявил, что стабильность – это то, что отличает нынешнего Джоковича и Федерера в том же возрасте.

«Люди часто говорят, что то, чего достиг Роджер в период с 2017 по 2019 год, не хуже того, что делает Новак сейчас, и что Роджер был лучшей версией себя в 2017–2018 годах. Но в 36, 37 лет Роджер не смог выиграть три из четырёх турниров «Большого шлема», не мог сохранить стабильность на протяжении всего года и быть действительно на порядок лучше всех остальных игроков. Этого не было.

Причина этого различия кроется именно в Новаке: сегодня он так же хорош физически, как и в 26 лет. Это огромная разница. Когда ты находишься в такой физической форме, ты можешь поддерживать стабильность в течение всего года и постоянно обыгрывать всех лучших игроков мира. Это большая разница», – приводит слова Муратоглу портал TennisUpToDate.

Кроме того, он подчеркнул, что Федерер стал лучшим теннисистом в возрасте 37 лет.

«Я думаю, что в 2018 году Роджер стал в каком-то смысле лучшей версией себя по одной главной причине. Его бэкхенд. Он принял важное решение и начал гораздо раньше принимать мяч с бэкхенда, а также систематически использовать плоские, а не резаные удары. Это сильно изменило ситуацию», – добавил Муратоглу.