Кудерметова: когда болеют против тебя, ты думаешь: «Да как, да как? Я сейчас выиграю!»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, 19-я ракетка мира, рассказала, мотивирует ли её поддержка трибун, какой её любимый удар и что бы она выбрала между ярким камбэком в матче и спокойной победой.

«Любимый удар в моём арсенале? Моя подача.

Что больше мотивирует: горячая поддержка болельщиков или тишина на трибунах, будто болеют против меня? Тут я не смогу быстро ответить, потому что, когда все поддерживают, тоже тебя подстёгивает. А когда против тебя, ты думаешь: «Да как, да как? Я сейчас выиграю!» (смеётся)

Яркое выступление в финале, камбэк, овации или спокойная победа 6:0, 6:0? Спокойная и уверенная победа», — передаёт слова Кудерметовой с пресс-конференции в Санкт-Петербурге корреспондент «Чемпионата» Арина Полуянова.