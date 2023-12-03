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Карен Хачанов обыграл Адриана Маннарино на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

Карен Хачанов обыграл Адриана Маннарино на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»
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Россиянин Карен Хачанов, занимающий 15-ю позицию рейтинга ATP, оказался сильнее 22-й ракетки мира Адриана Маннарино из Франции в матче третьего дня на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге – 6:3, 6:3.

Продолжительность поединка составила 1 час 26 минут. Хачанов два раза подал навылет, допустил три двойных ошибки и сделал три брейка. На счету Маннарино также два эйса, пять двойных ошибок и ни одного брейка.

Таким образом, команда «Львов» вышла вперёд в противостоянии со «Сфинксами» – 5:4. До окончания соревнований запланированы ещё два одиночных матча.

Турнир «Трофеи Северной Пальмиры» проходит 1–3 декабря на кортах концертно‑спортивного комплекса «Арена» в Санкт‑Петербурге. В командном турнире выступают спортсмены из России, Казахстана, Испании, Сербии, Франции, Италии и Болгарии.

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