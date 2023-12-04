Кирьос: сравнивать меня с Роджером Федерером просто нелепо

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, почему его не стоит сравнивать с легендарным теннисистом Роджером Федерером.

«У него в команде девять человек, которые следят за его питанием. У меня было только трое. Моя девушка, мой лучший друг и мой физиотерапевт. Поэтому, в отличие от Федерера, я не могу позволить себе 13 человек, которые завяжут мне шнурки или проследят за тем, чтобы у меня был белый жилет, в котором я выйду на корт. В основном мне всё приходится делать самому. Поэтому сравнивать Ника Кирьоса с Роджером Федерером просто нелепо», — сказал Кирьос в интервью английскому журналисту Пирсу Моргану.

Напомним, в 2023 году Ник Кирьос сыграл только один матч — на турнире в Штутгарте (Германия), — в котором потерпел поражение. Бóльшую часть сезона спортсмен пропустил из-за травм: сначала из-за кисты в колене, затем из-за травмы запястья. Австралиец планировал сыграть на выставочном турнире в конце ноября, однако вновь отложил возвращение на корт. Сейчас теннисист занимает 470-е место в рейтинге ATP.