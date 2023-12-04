Шрайвер: у Соболенко хорошие шансы на победу в трёх из четырёх ТБШ в следующем году

Многократная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Пэм Шрайвер высказалась о шансах второй ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко на победу в турнирах «Большого шлема» в следующем сезоне.

«Кажется, Арина рождена выносливой. Она сильна и уделяет много времени тренировкам. Она через многое прошла вместе со своей командой, и я чувствую, что там всё очень стабильно. Думаю, у Соболенко хорошие шансы на победу в трёх из четырёх турниров «Большого шлема». Единственный турнир, на котором очевидное преимущество за Игой Свёнтек, — это «Ролан Гаррос». Но Соболенко может выиграть Уимблдон и оба турнира на харде. Я уверена, что она выиграет хотя бы один ТБШ в следующем сезоне», — приводит слова Шрайвер пресс-служба WTA.