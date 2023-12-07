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«Мы пытались сделать нормальные фото». Арина Соболенко встретилась с Бадосой

«Мы пытались сделать нормальные фото». Арина Соболенко встретилась с Бадосой
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Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях совместные фото с экс второй ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой. Спортсменки встретились в Дубае (ОАЭ).

«С моей девочкой. Мы пытались сделать нормальные фото… Угадайте, чем это закончилось?» — подписала фото Соболенко.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Напомним, в сезоне-2023 Соболенко впервые выиграла титул на турнире «Большого шлема» (Australian Open) и дебютировала на первой строчке рейтинга WTA. Попутно Арина завоевала титулы на турнирах в Аделаиде и Мадриде. Бадоса же сезон провалила из-за травмы.

Ранее появилась информация, что Соболенко выступит на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Соревнования начнутся 31 декабря 2023 года и продлятся до 7 января 2024-го.

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