В посев AO-2024 попали Самсонова и ещё четыре наших. Мирра Андреева тоже сыграет

Открытый чемпионат Австралии, как обычно, пройдёт во второй половине января. Но предварительные заявочные списки организаторы уже опубликовали. Чуть ранее мы рассмотрели состав участников в мужском одиночном разряде, а теперь настала очередь женского. В основную сетку попали 11 россиянок, причём пятеро из них будут сеяными. Теперь обо всём по порядку.

Людмила Самсонова (16-е место в рейтинге WTA)

Самсонова сейчас первая ракетка России и потому будет иметь наиболее высокий номер посева среди всех своих соотечественниц. Людмила не пропустила ни одного Australian Open начиная с сезона-2020. В год дебюта на мэйджоре в Мельбурне она проиграла в первом круге, а затем трижды подряд доходила до второго раунда. Самсонова ещё никогда не проходила четвёртый круг на турнирах «Большого шлема». Свой на данный момент максимум она показала на Уимблдоне-2021 и на US Open — 2022. Может, в этот раз Людмила покорит новую вершину?

Дарья Касаткина (18)

Касаткина в девятый раз подряд выступит в основной сетке Australian Open. Свой лучший результат — выход в третий раунд — россиянка показала в год дебюта (в 2016-м) и в 2022-м. А в сезоне-2023 Дарья проиграла в первом же круге AO, хотя на всех остальных мэйджорах в уходящем году выходила как минимум в третий раунд. Исходя из результатов, её любимый ТБШ — «Ролан Гаррос». Там у Дарьи был и четвертьфинал-2018, и полуфинал-2022. Но побить личный рекорд на мэйджоре в Мельбурне ей совершенно точно по силам.

Вероника Кудерметова (19)

Кудерметова, которая регулярно присутствует в основной сетке Australian Open начиная с 2019 года, в 2023-м неудачно выступала на турнирах «Большого шлема». На её счету лишь два выхода во второй круг, в том числе на AO. Лучший результат россиянки в Мельбурне — выход в третий раунд. Повторить это, конечно, ей по силам, а дальше многое будет зависеть от жеребьёвки.

Екатерина Александрова (21)

Александрова в восьмой раз подряд сыграет на Australian Open. Екатерина здесь трижды доходила до третьего круга, в том числе в 2023 году. Обнадёживает, что в завершившемся сезоне россиянка смогла побить личный рекорд выступлений на турнирах «Большого шлема». Теперь это четвёртый раунд, куда она вышла на Уимблдоне.

Анастасия Потапова (28)

Анастасия Потапова Фото: Getty Images

Потапова будет последней сеяной россиянкой на предстоящем Australian Open. Анастасия лишь раз, а именно в 2021 году, доходила здесь до третьего раунда, а год назад выиграла только один матч в основной сетке. В сезоне-2023 22-летняя спортсменка добилась прогресса не только с точки зрения подъёма в рейтинге WTA (с 43-й строчки на 28-ю), но и в разрезе выступлений на ТБШ. Потапова впервые в карьере добралась до третьего круга сразу на двух «Шлемах» за сезон («Ролан Гаррос» и Уимблдон). Так что определённая стабильность уже появляется.

Анна Блинкова (50)

В 2023 году Блинкова проиграла в первом круге Australian Open. А в предыдущие годы лишь дважды, в 2017 и 2020 годах, проходила во второй раунд в Мельбурне. Но, как и в случае с Потаповой, на прогресс вполне можно рассчитывать. По ходу 2023-го Анна забиралась на 34-е место в рейтинге WTA и впервые в карьере дважды за сезон побывала в третьем круге ТБШ (опять-таки это были «Ролан Гаррос» и Уимблдон). Ситуация, правда, осложняется тем, что Блинкова, в отличие от Потаповой, не будет сеяной и поэтому в первом круге может сыграть с кем угодно.

Мирра Андреева (56)

В 2023-м 15-летняя на тот момент Андреева пошумела на юниорском Australian Open, где в драматичной борьбе уступила соотечественнице и ровеснице Алине Корнеевой. Теперь ей предстоит дебют во взрослой сетке турнира. Но Мирра уже доказала, что и на взрослых мэйджорах не теряется: так, на «Ролан Гаррос» — 2023 она дошла до третьего круга, а на Уимблдоне-2023 пробилась в 1/8 финала.

Анастасия Павлюченкова (57)

Опытнейшая Павлюченкова дебютировала в основной сетке Australian Open в далёком 2009 году. 32-летняя россиянка трижды доходила до четвертьфинала на мельбурнском мэйджоре: в 2017, 2019 и 2020 годах. Бóльшую часть сезона-2022 Анастасия пропустила, залечивая колено, и в 2023-м проиграла в первом круге AO. Но уже на «Ролан Гаррос» доказала, что ещё в состоянии далеко пройти по сетке на ТБШ. В Париже Павлюченкова, выступавшая тогда по защищённому рейтингу, проиграла Каролине Муховой, будущей финалистке.

Элина Аванесян (74)

21-летней Аванесян предстоит дебют в основной сетке Australian Open. До этого она дважды не смогла преодолеть барьер квалификации на этом турнире. При этом у Элины уже имеется отличный поход по сетке на ТБШ. На «Ролан Гаррос» — 2023 она попала как лаки-лузер — и дошла до 1/8 финала, проиграв там будущей финалистке Каролине Муховой. Рассчитывать на повторение подобного будет тяжеловато, но почему бы не помечтать?

Анна Калинская (76)

Анна Калинская Фото: Getty Images

Калинская ещё ни разу не выходила во второй круг Australian Open, хотя дебютировала здесь в 2018-м. А в 2021 и 2022 годах россиянка не попадала в основную сетку, проигрывая в квалификации. За карьеру Анна, которой ранее в декабре исполнилось 25 лет, лишь четырежды выигрывала матчи в основной сетке ТБШ, причём все — на US Open. Пора ломать тенденцию!

Диана Шнайдер (88)

В сезоне-2023 19-летняя Шнайдер впервые в карьере попала в топ-100 рейтинга WTA и успела побывать на 60-й строчке мировой классификации. В основной сетке ТБШ она дебютировала как раз на Australian Open, где пробилась во второй круг. Такой же результат спортсменка показала на «Ролан Гаррос», а на Уимблдоне и на US Open не прошла квалификацию. Осталось дождаться жеребьёвки AO, чтобы понять, каковы шансы Дианы повторить или даже побить свой лучший результат на мэйджорах.

Кто попал на AO по защищённому рейтингу

В этом списке присутствуют семь теннисисток. И самые громкие имена в этом перечне — трёхкратная чемпионка ТБШ Анжелика Кербер и четырёхкратная победительница мэйджоров Наоми Осака. Обе теннисистки, которые в своё время успели побывать на первой строчке в рейтинге WTA, брали перерыв в карьере, связанный с беременностью и рождением ребёнка. И 35-летняя немка, и 26-летняя японка больше года не проводили официальных матчей и в силу этого отсутствуют в мировой классификации. Но теперь, как видим, рвутся в бой с новыми силами.

Другие участницы

Также в основную сетку попадут восемь обладательниц уайлд-кард. Четыре приглашённые спортсменки уже известны. Это австралийки Кимберли Биррелл (113-е место в рейтинге WTA), Оливия Гадеки (127) и Тайла Престон (202), а также чемпионка Australian Open 2018 года Каролина Возняцки (242), возобновившая карьеру летом 2023 года после перерыва в 3,5 года.

«У меня так много замечательных воспоминаний о Мельбурне, и, конечно, победа на Australian Open — это главное событие в моей карьере. Мельбурн — один из моих самых любимых городов в мире, и я не могу дождаться, чтобы разделить это чувство с моей семьёй и с детьми. Очевидно, что это турнир, на котором я чувствую себя очень комфортно. Мне нравятся мячи, корт и болельщики. И я надеюсь, что мне окажут хороший приём. Уверена, так и будет. Это действительно особенное место. Я искренне благодарна всем за уайлд-кард и за возможность снова выступить на AO в январе», — цитирует Возняцки пресс-служба Australian Open.

Наконец, ещё несколько участниц попадут в основную сетку либо как запасные, либо как победительницы квалификации (этих будет 16). Среди россиянок этот список возглавляет Камилла Рахимова, замыкающая топ-100 рейтинга WTA. Также свой шанс могут получить 19-летняя Эрика Андреева (122), старшая сестра Мирры; двукратная чемпионка юниорских ТБШ Алина Корнеева (175), которой в уходящем году исполнилось 16 лет; 20-летняя Полина Кудерметова (183), младшая сестра Вероники; двукратная финалистка ТБШ, бывшая вторая ракетка мира Вера Звонарёва (267), которая в сентябре отпраздновала 39-летие… И это далеко не полный список.

Открытый чемпионат Австралии 2024 года пройдёт с 14 по 28 января. В женском одиночном разряде действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко, для которой этот титул пока остаётся единственным на ТБШ; в мужском — 24-кратный чемпион ТБШ серб Новак Джокович, десятикратный победитель турнира в Мельбурне.