Тарпищев: Костомаров — боец. Игра в теннис может помочь восстановиться психологически

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что игра в теннис может помочь фигуристу Роману Костомарову психологически восстановиться после сложных операций.

«Я слышал, что они провели матч. Молодцы, Роман – боец. Вообще, теннис может помогать психологически восстанавливаться после таких тяжёлых ситуаций. Везде, где есть эмоции, это помогает. К тому же, по данным австралийских учёных, теннис является лучшим видом спорта для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний», – приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, 6 декабря Роман Костомаров опубликовал в социальных сетях видео с тренировки с серебряным призёром Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 15-й ракеткой мира Кареном Хачановым. Теннисист приехал в Россию, чтобы сыграть на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который прошёл в Санкт-Петербурге.