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«Она это заслужила». Свёнтек прокомментировала лидерство Соболенко по ходу сезона

«Она это заслужила». Свёнтек прокомментировала лидерство Соболенко по ходу сезона
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о белоруске Арине Соболенко, смещавшей спортсменку с первой строчки рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) по ходу сезона.

«Она это заслужила. У неё был отличный сезон. Она выиграла турнир «Большого шлема», была в финале ещё одного турнира «Большого шлема» и в двух полуфиналах, так что это был потрясающий сезон. Я просто предпочла сосредоточиться на других вещах, потому что давление, связанное с первым местом, в середине сезона было немного подавляющим», — цитирует Свёнтек Eurosport.

Напомним, Арина Соболенко стала первой ракеткой после Открытого чемпионата США — 2023 и удерживала лидерство до Итогового турнира WTA в Канкуне (Мексика), победителем которого стала Свёнтек, вернувшая себе первую позицию рейтинга.

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