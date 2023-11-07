Свёнтек сместит Соболенко с первой строчки рейтинга WTA после победы на Итоговом турнире

Польская теннисистка Ига Свёнтек вернёт себе статус первой ракетки мира. Это стало возможным после победы теннисистки в финале Итогового турнира WTA, где она разгромила американскую теннисистку Джессику Пегулу. Продолжительность встречи составила 1 час и завершилась со счётом 6:1, 6:0.

Таким образом, Свёнтек сместит представительницу Беларуси Арину Соболенко с первой строчки рейтинга WTA. Отметим, польская теннисистка обыграла белоруску в полуфинале Итогового турнира.

Напомним, Свёнтек лишилась статуса первой ракетки мира после Открытого чемпионата США – 2023.

Свёнтек вышла из группы Итогового турнира WTA с первого места, одержав три победы в трёх матчах. Она обыграла Кори Гауфф, Онс Жабер и Маркету Вондроушову.