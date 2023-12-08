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Андрей Рублёв опубликовал совместное фото с отстранённым за допинг Полем Погба

Андрей Рублёв опубликовал совместное фото с отстранённым за допинг Полем Погба
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Чемпион Олимпиады-2020 в миксте, пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв опубликовал в социальных сетях совместное фото из тренажёрного зала с полузащитником «Ювентуса» Полем Погба.

Фото: из личного архива Андрея Рублёва

Напомним, в конце августа Погба сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Повторная проба подтвердила изначальный результат. На текущий момент 30-летний француз временно отстранён от футбола.

Для Рублёва же сезон-2023 стал лучшим по общему количеству побед. В его активе 56 выигранных матчей. Андрей завоевал два титула, причём один из них — победа на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) — стал для него самым крупным в карьере. С 15 по 17 декабря Рублёв выступит в финале выставочного турнира серии UTS, который пройдёт в Лондоне (Великобритания).

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