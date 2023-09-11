Погба попался на допинге? Теперь ему грозит до четырёх лет без футбола

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба сдал положительный допинг-тест – в его крови зафиксировали повышенный уровень мужского гормона тестостерона. Теперь французу грозит дисквалификация сроком на четыре года.

Что случилось?

20 августа во время матча 1-го тура Серии А с «Удинезе» Погба сдал допинг-тест, а сегодня ANSA стало известно, что в анализах футболиста нашли повышенный уровень тестостерона – одного из основных мужских гормонов. Кстати, Поль на матч так и не вышел, оставшись на скамейке.

По информации AdnKronos, «Ювентус» пока отстраняет хавбека от футбола в качестве меры предосторожности. В этом сезоне Погба сыграл только дважды – с «Эмполи» (2:0) и «Болоньей» (1:1) – и не отметился результативными действиями.

Поль Погба Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

У футболиста есть три дня, чтобы запросить результаты повторного анализа. Если и он подтвердит повышенный уровень тестостерона в крови Погба, то игрок предстанет перед Национальным антидопинговым комитетом Италии.

Что грозит Погба?

Согласно закону, за допинг в Италии Полю грозит до двух лет бана. А если будет доказано, что запрещённые или стимулирующие вещества принимались умышленно, то и все четыре года.

Сейчас французу 30 лет, и его карьера тянется к закату. Что будет в случае применения наказания? Он закончит карьеру?

Повышенный тестостерон у футболистов — это норма?

По информации L'Equipe, в 2015 году 12 независимых лабораторий по всему миру провели исследование кровяных проб профессиональных футболистов. Проанализировали четыре тысячи образцов, взятых между 2008 и 2013 годами у 900 игроков. В 68 случаях был обнаружен повышенный уровень тестостерона.

По результатам исследования учёные пришли к выводу, что подобное может произойти как по природным причинам, так и из-за приёма специальных препаратов.

Во сколько раз был увеличен показатель тестостерона у Погба, пока неизвестно. Однако общеизвестно, что этот гормон может повышаться от занятий спортом.