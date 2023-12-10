663-я ракетка мира: забавно, никогда не думал, что буду стоять выше Надаля в рейтинге

663-я ракетка мира испанец Хорхе Мартинес Мартинес с юмором прокомментировал то, что он стоит в рейтинге выше своего соотечественника, 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля.

«Забавно, ведь я никогда не думал, что буду стоять выше Рафы. Я заскринил рейтинг и отправил семье. Пошутил, что сейчас самое время предложить ему сыграть пару. Знал, что это произойдёт, потому что читал, что Надаль выпадет за пределы топ-600», – приводит слова Мартинеса Marca.

Рафаэль Надаль занимает сейчас 664-ое место в рейтинге ATP. Испанец пропустил все турниры в 2023 году после получения травмы на Открытом чемпионате Австралии. 1 декабря спортсмен объявил, что вернётся на корт на турнире в Брисбене (Австралия) в начале января 2024 года.