Ник Кирьос: мама потащила меня на теннисный корт. Помню, как плакал весь день

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о том, как мама впервые привела его на корт.

«Я ненавидел теннис, когда был маленьким. В детстве я был очень пухлым, у меня был избыточный вес. И моя мама как-то сказала: «Мы должны заставить тебя заниматься спортом и вести активный образ жизни». Поэтому она потащила меня на местный теннисный корт. Я помню, как плакал весь день. Я это ненавидел, не хотел там находиться. Но я дал этому шанс. Прошли недели, месяцы, и тренер сказал: «О, а ты схватываешь всё довольно быстро». Думаю, это был поворотный момент, потому что после слов тренера мои родители вложили всё в спорт. Они жертвовали собой. У моих родителей ничего не было в детстве. Думаю, они видели во мне человека, который сможет выбраться и помочь своей семье», — приводит слова Кирьоса Sportskeeda со ссылкой на подкаст On Purpose with Jay Shetty.