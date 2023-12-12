Кирьос — о суицидальных мыслях: стоял на балконе в номере отеля и серьёзно думал об этом

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о борьбе с негативными мыслями и эпизоде, произошедшем во время турнира в Мексике.

«Это был турнир в Мексике, в Акапулько. Там меня посещали мысли о самоубийстве. Я стоял на балконе в номере отеля и серьёзно думал об этом. Потом появился кто-то из команды и сказал: «У тебя матч через 10 минут». А затем я вышел на корт, потрясающе сыграл и выиграл турнир. Люди по всему миру думали: вау, неужели это тот парень, которого мы все ждали? Но тогда я был действительно на грани. И это так страшно, потому что никто больше не знал, что происходит. Это было очень тяжело», — приводит слова Кирьоса Sportskeeda со ссылкой на подкаст On Purpose with Jay Shetty.