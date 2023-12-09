Скандальный Кирьос не сыграет на AO. Зато будет публиковать откровенный контент за деньги

Ник завёл аккаунт в сомнительной соцсети, и непонятно, когда снова выйдет на корт. Карьера теннисиста пошла не в том направлении.

Бывшая 13-я ракетка мира Ник Кирьос не сыграет на Australian Open — 2024.

«Безусловно, у меня был очень тяжёлый год из-за травм, я перенёс операцию на колене и вернулся слишком рано, что немного отбросило меня назад, и у меня были проблемы с запястьем. Так что сейчас очень досадный для меня момент, но я не смогу участвовать в Australian Open — 2024. Безусловно, это больно. У меня столько потрясающих воспоминаний, и я просто хочу снова показывать максимум и сделать всё правильно, и мне нужно ещё немного времени.

Я был так близок к победе на «Большом шлеме» – я хочу убедиться, что у моего тела будет время, необходимое для восстановления, так что, пожалуйста, запаситесь терпением. Несмотря на то что в этом году я не буду выступать на AO, я всё равно буду в деле, буду комментировать матчи – у меня есть несколько особенных планов, так что, пожалуйста, всё равно ждите. Я буду там и, надеюсь, увижу всех болельщиков. Увидимся там», – написал Кирьос в соцсетях.

Скандальному австралийцу всего 28 лет, но уже возникают вопросы по поводу его дальнейшей карьеры. В 2023 году Кирьос вышел на корт всего один раз – 13 июня проиграл китайцу У Ибину (5:7, 3:6) на старте травяного турнира в Штутгарте. Он надеялся набрать форму и сыграть на Уимблдоне, где в 2022-м дошёл до финала и уступил Новаку Джоковичу.

Ник Кирьос всего один раз вышел на корт в 2023 году Фото: Patrick Smith/Getty Images

Получилось всё куда хуже. В Штутгарте Кирьос усугубил не до конца залеченные травмы, о чём в очередной раз сообщил в своём свежем посте. Австралиец пропустил не только Уимблдон-2023, но и весь остаток сезона. Теперь вообще непонятно, когда он вернётся на корт. И вернётся ли вообще? Ник не отличается дисциплиной и трудовой этикой, из-за чего процесс восстановления затягивается. Все недавние действия австралийца свидетельствуют о том, что прикладывать какие-то громадные усилия ради камбэка он не собирается.

Большой резонанс вызвало решение Кирьоса завести страницу на OnlyFans – в социальной сети, пользователи которой публикуют откровенный контент за деньги. Ник пока не размещал ничего скандального и сделал доступ к собственному аккаунту бесплатным. Австралиец планирует делать посты про закулисье тура, жизнь вне тенниса, турниры и мероприятия, в которых он участвует, а также общаться с болельщиками и устраивать розыгрыши призов. Ключевое слово «пока».

Кирьос стал амбассадором платформы, суть которой не меняется – откровенный контент является её отличительной особенностью. Обо всём остальном можно писать в других соцсетях, что Ник давно делает. Причём часто переходя грань приличия. Как в случае с публикацией фото на вечеринке в ночном клубе, когда он облизывает шею своей девушки Костин Хаци.

Ник Кирьос со своей девушкой Костин Хаци в ночном клубе Фото: из личного архива Ника Кирьоса

Кирьоса массово раскритиковали подписчики, в том числе его друг-теннисист Танаси Коккинакис.

«Прекрати это, пожалуйста», — написал Коккинакис в комментариях под постом Ника.

«Ну и что? Любовь — это безумие? Мы все пытаемся обрести это чувство, не врите себе», — ответил своим критикам Кирьос, так и не удаливший фото, несмотря на многочисленные призывы.

Вопрос времени, когда Кирьос опубликует на своей свежесозданной странице что-то скандальное и откровенное за деньги. Не просто так же он там регистрировался. Сам факт этого поступка уникален для мужского тенниса. Хотя некоторые девушки-теннисистки регистрировались на сайте. В частности, это делали россиянка Софья Жук, американка Эшли Харклроуд и австралийка Анджелина Граовац. Мать двоих детей Харклроуд быстро опомнилась и удалила страницу, а вот для Жук и Граовац платформа стала средством заработка.

Кирьос всегда привлекал к себе внимание, даже когда не играл. Во время простоя из-за травмы в 2023 году он практически безвылазно сидел в социальной сети X (ранее Twitter) и публиковал своё мнение о новостях теннисного мира. Ник активно обсуждает Рафаэля Надаля, Новака Джоковича, Роджера Федерера и молодых звёзд ATP-тура.

Совсем недавно Ник накинулся на шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема» Бориса Беккера за то, что тот отметил спад в игре второй ракетки мира Карлоса Алькараса. В присущем себе стиле Кирьос написал: «Алькарас уничтожил бы Беккера… Следующий». Ещё он заявил, что ему приснилось, как 21-летний американец Бен Шелтон выигрывает ТБШ в 2024 году. Нику нравится характер Шелтона, которого часто сравнивают с ним самим. Хотя Бен всё-таки на порядок менее эпатажен, и из неоднозначных выходок ему можно припомнить разве что ставшее знаменитым празднование с имитацией звонка по телефону.

Ник Кирьос и Бен Шелтон Фото: Graham Denholm/Getty Images

Проблема в том, что за провокационные публикации в соцсети о теннисе Кирьосу ничего не платят, а вот на платформе откровенного контента он может подзаработать. Кроме того, Ник собирается попробовать себя в роли комментатора во время Australian Open. Он не сказал, на каком канале будет работать и заключал ли официальный контракт. Скорее всего, никакой договор не подписывал. Для начала нужно пройти проверку на сдержанность. Телевизионщики должны убедиться, что Кирьос не выкинет что-то запредельно скандальное в прямом эфире.

Ставить крест на теннисной карьере Кирьоса преждевременно. Австралиец радовал фанатов своим качественным теннисом не так уж давно – во второй половине сезона-2022, дойдя до финала Уимблдона и четвертьфинала US Open. Но наметилась явная отрицательная динамика. Ник не играет, восстановление затягивается, возвращение постоянно откладывается на неопределённый срок.

В последнее время всё больше кажется, что Кирьос сам разуверился в своих силах и как минимум начал допускать вариант, когда в раннем возрасте придётся зачехлить ракетку. Это худший сценарий, воплощение которого не хотелось бы видеть. Ник порой ведёт себя совсем неадекватно на корте и за его пределами, но при этом играет ярко и привносит в теннис уникальный эпатаж, привлекая дополнительное внимание публики к виду спорта.