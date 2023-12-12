Ник Кирьос объяснил, почему считает себя самым щедрым игроком в ATP-туре

Финалист Уимблдона-2022 28-летний австралийский теннисист Ник Кирьос иронично заявил, что является самым щедрым игроком в ATP-туре, так как регулярно оплачивает штрафы за сломанные ракетки и споры с судьями.

В общей сложности Кирьос был оштрафован на сумму £ 452 тыс. (примерно € 526 тыс.). Это значительно превышает сумму, выплаченную швейцарцем Роджером Федерером, испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем в виде штрафов.

«Деньги с моих штрафов идут на благотворительность, так что можно сказать, что я самый щедрый игрок ATP в истории», — приводит слова Кирьоса Daily Express со ссылкой на Talk TV.

Напомним, в прошедшем сезоне-2023 Кирьос провёл лишь один матч на уровне ATP, проиграв в первом круге турнира в Штутгарте. Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста. Кирьосу пришлось сделать операцию. В декабре стало известно, что Кирьос пропустит второй Открытый чемпионат Австралии подряд.