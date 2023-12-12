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Алину Корнееву признали чемпионкой мира ITF

Алину Корнееву признали чемпионкой мира ITF
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Россиянка Алина Корнеева стала чемпионкой мира ITF в 2023 году, сообщает официальный сайт Международной федерации тенниса (ITF).

В минувшем сезоне 16-летняя теннисистка выиграла два юниорских турнира «Большого шлема». В финале Australian Open она одолела соотечественницу Мирру Андрееву, а в финале «Ролан Гаррос» в двух сетах справилась с Луссианой Перес-Аларкон из Перу. Позднее Алина завоевала взрослый титул, разгромив в финале турнира ITF (W-100) в Португалии представительницу Франции Кароль Монне (186-й номер рейтинга WTA). А в конце сезона Корнеева стала победительницей юниорского Итогового турнира Международной федерации тенниса (ITF), который прошёл в Чэнду (Китай).

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