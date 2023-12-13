«Играл 4 часа на AO, Свитолина — 40 минут». Кирьос выступил против равных призовых на ТБШ

Финалист Уимблдона-2022 28-летний австралийский теннисист Ник Кирьос высказался против равенства призовых у женщин и мужчин на турнирах «Большого шлема». Спортсмен подчеркнул, что существует очевидное несоответствие в продолжительности матчей на этих соревнованиях, учитывая, что женщины играют матчи до трёх сетов, а мужчины — до пяти.

«Я играл четыре часа на Открытом чемпионате Австралии, а Свитолина играла около 40 минут, и нам обоим заплатили одинаково», — приводит слова Кирьоса The Athletic.

Напомним, в прошедшем сезоне-2023 Кирьос провёл лишь один матч на уровне ATP, проиграв в первом круге турнира в Штутгарте. Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста. Кирьосу пришлось сделать операцию. В декабре стало известно, что Кирьос пропустит второй Открытый чемпионат Австралии подряд.